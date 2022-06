I benefici di stress e ansia: scopri come sbloccarli insieme alla dott.ssa Chloe Carmichael

La maggior parte di noi considera lo stress e l'ansia come problemi da risolvere. Tuttavia, secondo la psicologa clinica Chloe Carmichael, PhD, queste risposte psicofisiche sono il modo in cui Madre Natura ci dà la spinta necessaria a puntare oltre la produttività, verso il successo. In questo episodio, la dott.ssa Chloe (come è nota ai suoi clienti) racconta a Ryan Flaherty, presentatore di Trained e Senior Director of Performance di Nike, di come la sua esperienza da istruttrice di yoga a New York ha ispirato la sua carriera di consulente e spiega le differenze tra stress e ansia e i motivi per cui le persone di successo sono destinate a sperimentare entrambi. La parte migliore? Da una piccola sessione terapeutica otterremo tecniche specifiche da mettere subito in pratica per trasformare l'ansia paralizzante in uno slancio duraturo in avanti.