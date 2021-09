Sopra le nuvole: campi sui tetti di Hong Kong

Campo di Ming Tak: promuovere il gioco femminile

Trovare il tempo e il modo di giocare nei campi da basket affollati di Hong Kong è difficile per chiunque, soprattutto per le giocatrici, che non sempre sono le benvenute o non vengono prese sul serio. Insieme a partner interni alla comunità, il team di One Bite si è impegnato a creare uno spazio inclusivo in cui permettere ad atleti di qualsiasi genere di giocare e sentirsi accolti. "Il tema è la priorità alle ragazze", spiega Melody parlando della strategia creativa che il suo team ha applicato al campo di Ming Tak. "Vogliamo creare uno spazio sicuro per gli atleti, soprattutto per le ragazze, in cui godersi lo sport senza preoccupazioni". Questi valori si riflettono nel nuovo design, ad esempio nella sfumatura dei colori, che rappresenta uno spettro non binario di identità di genere, e nell'audace grafica centrale a forma di "W" in uno dei due campi, che dichiara che le donne lì hanno la precedenza.