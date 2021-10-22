Sopra le nuvole: campi sui tetti di Hong Kong

A scuola, Melody Siu si confrontò con un piccolo dilemma: amava la scienza tanto quanto l'arte. Alla fine, ha scelto entrambe. "Quando si immagina un futuro [che combini] queste due discipline, è logico che il risultato sia qualcosa di simile l'architettura", afferma parlando del suo percorso professionale.



Oggi, in qualità di senior architectural designer per lo studio One Bite Design di Hong Kong, Melody coniuga arte e scienza ogni giorno. Sulla sua scrivania passano progetti di ogni tipo relativi agli spazi pubblici: da tranquilli negozi di tè a vivaci hall di hotel, fino a campi da basket sul tetto di varie case popolari della regione.



Ogni incarico prevede una serie di considerazioni specifiche, per questo la prima volta che Melody e il suo team hanno accettato di riprogettare un campo da basket, hanno dovuto imparare dall'esperienza. Dopo aver completato quattro progetti di questo tipo, hanno identificato alcune regole funzionali di base. Considerale come un playbook del designer di campi sportivi:



Punta alla durabilità. Nel caso degli spazi pubblici, l'estetica deve andare di pari passo con la longevità. "Devi scegliere il colore di base giusto per il parquet, in modo che non si graffi o si segni facilmente", afferma Melody.





Nel caso degli spazi pubblici, l'estetica deve andare di pari passo con la longevità. "Devi scegliere il colore di base giusto per il parquet, in modo che non si graffi o si segni facilmente", afferma Melody. Sfrutta al meglio lo spazio limitato. Il basket è così popolare a Hong Kong che i giocatori spesso devono attendere anche un'ora per partecipare a una partita. Più campi si riescono a fare entrare nella superficie di un playground, più persone possono giocare.





Il basket è così popolare a Hong Kong che i giocatori spesso devono attendere anche un'ora per partecipare a una partita. Più campi si riescono a fare entrare nella superficie di un playground, più persone possono giocare. Collabora con le comunità. Perché possano funzionare al meglio, i campi sportivi devono essere progettati in base a specifiche appropriate. Non essendo esperti di basket, nel momento in cui hanno iniziato questi progetti Melody e il suo team si sono rivolti a persone competenti in materia.





Perché possano funzionare al meglio, i campi sportivi devono essere progettati in base a specifiche appropriate. Non essendo esperti di basket, nel momento in cui hanno iniziato questi progetti Melody e il suo team si sono rivolti a persone competenti in materia. Lavora con ciò che hai a disposizione. Ristrutturare una struttura esistente non è come partire da zero. Saper risolvere i problemi in modo creativo e riuscire a trarre vantaggio dai vincoli diventa fondamentale per la riuscita del progetto.



Guarda il video qui sopra per scoprire come designer, atleti e amanti del basket stanno collaborando per dare nuova vita a campi pubblici in tutta Hong Kong. Di seguito, dai un'occhiata al riepilogo dei loro progetti recenti (sono anche ottimi posti per fare qualche tiro).