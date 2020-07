Perché la costanza può rappresentare una svolta

"Just Do It": come fare

Essere costanti può sembrare più facile a dirsi che a farsi. Ma non è detto che sia così. "Una delle trappole più rischiose quando si tenta di essere costanti è la mentalità 'tutto o niente'", dice Nicole Gabana, PhD, direttore di psicologia sportiva presso la University of Massachusetts Amherst. Stiamo parlando, ad esempio, di quando pensiamo: "Non ho i manubri pesanti per fare questo allenamento, quindi non lo faccio", oppure: "Non ho 45 minuti liberi, quindi per oggi non andrò a correre". "Ma fare qualcosa è sempre meglio che non fare nulla", dice Gabana. Se qualcuno dei tuoi workout non riesce alla perfezione, che importa? Invece di fissarti su ciò che non hai fatto o che avresti potuto fare meglio, congratulati per tutto quello che hai fatto. Perché fare qualcosa anche quando non te la senti del tutto può aiutarti la prossima volta che avrai voglia di saltare una sessione.



Alla fine, è molto semplice: fai quello che puoi con ciò che hai a disposizione. Basta solo questo per restare sulla strada di uno stile di vita più sano e più felice.