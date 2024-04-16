Sette outfit da uomo per giocare a golf
Consigli di stile
Scopri le polo, i pantaloni e le scarpe da golf di tendenza.
Creare un bell'outfit da uomo per giocare a golf non è affatto complicato. Per prima cosa, bisogna scegliere una polo e un paio di pantaloni (o di shorts). Poi scarpe, guanti e cappello adeguati.
Per una partita o anche solo per fare qualche tiro al golf club, una cintura, degli occhiali da sole e qualche capo caldo sono solo alcuni degli elementi essenziali. Maglie a maniche corte e tessuti traspiranti sono importantissimi quando fa caldo, e lo stesso vale per gli shorts (se il dress code lo permette).
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In ogni caso, creare l'outfit perfetto per giocare a golf è piuttosto semplice: capi casual eleganti, come polo e pantaloni khaki o chino, sono la norma. Questo però non significa che non si possa essere creativi e uscire dagli schemi del proprio stile personale scegliendo un nuovo colore, una stampa particolare o una silhouette moderna.
E lo stesso vale per le scarpe da golf: i tipici modelli con la punta a coda di rondine, le brogue e le Oxford sono un classico. Ma perché non dare un tocco di classe con le Air Jordan da golf, per sentirti imbattibile dalla prima all'ultima buca?
Non importa se sei alle prime lezioni o se i tornei sono pane per i tuoi denti: ti suggeriamo sette outfit da golf che ti daranno una marcia in più.
Sette outfit da uomo per giocare a golf
1.Polo + pantaloni a lunghezza ridotta + cintura + sneakers da golf in mesh
Reinterpreta il classico look polo e pantaloni aggiungendo colori e fantasie. Per la stagione estiva, la soluzione migliore è una maglia con colletto dai colori accesi. E un paio di pantaloni bianchi realizzati in tessuto antiaderente sono un altro capo ideale per quando fa caldo.
Il taglio alla caviglia e la morbidezza sulla gamba, per una buona libertà di movimento, sono due elementi utili da considerare per una maggiore freschezza. Una cintura e un paio di sneakers da golf in mesh traspirante daranno il giusto tocco finale.
2.Giacca da golf + polo + pantaloni khaki + scarpe supportive
Se sei sul green sotto la pioggia, una giacca da golf leggera in tessuto idrorepellente è indispensabile, ed è un capo ottimo anche in caso di vento o sole: una scelta davvero versatile. I pantaloni khaki morbidi, così come una polo bianca traspirante, sono un altro classico del golf che puoi sfoggiare con qualsiasi condizione atmosferica.
Le scarpe da golf che offrono supporto completano al meglio il tutto: dettagli come l'ammortizzazione molto morbida nelle zone sensibili, tra cui la caviglia e la parte centrale del piede, ti permetteranno di affrontare le 18 buche in tutta comodità.
3.Maglia da golf + maglia con zip a un quarto + pantaloni chino + scarpe da golf rétro
Quando fa freddo, meglio vestirsi a strati, partendo magari da una maglia da golf in lana merino. Una maglia con zip a un quarto, di colore simile ma in una tonalità diversa, va benissimo per tenerti al caldo e aggiunge un tocco di stile personale. I pantaloni chino sono un punto fermo a prescindere dal tempo: se fa freddo, è perfetta una tonalità più scura come il nero. Infine, un paio di scarpe da golf rétro aggiunge una nota anni Novanta. Ma non è solo una questione estetica: se scegli un modello con le tecnologie più avanzate ne gioveranno anche le prestazioni sul green.
4.Pantaloni sartoriali + polo classica + giacca con zip + scarpe eleganti
Gli outfit per un torneo di golf sono raffinati e professionali. I pantaloni sartoriali in tessuto morbido sono una scelta d'impatto e ti accompagnano in ogni movimento tecnico offrendoti il massimo della comodità.
Una polo mélange è un altro classico che ti mantiene al fresco durante una competizione, mentre una giacca da golf con zip si indossa e si toglie in un attimo, cosa utilissima sia in fase di riscaldamento che quando cambia il tempo. Una scarpa da golf elegante completa il look con un tocco sofisticato offrendoti il supporto che ti serve. Cercane una con suola chiodata per avere la trazione necessaria per affrontare al meglio ogni colpo.
5.Felpa con cappuccio + pantaloni a cinque tasche + cappello + scarpe a taglio alto
Gli outfit per giocare a golf possono essere classici, ma perché non aggiungere un po' di modernità con elementi d'ispirazione street? Una semplice felpa con cappuccio in tessuto ad alte prestazioni è il punto di partenza ideale: è versatile, comoda e leggermente più casual di una maglia, senza per questo essere poco sofisticata. Anche i pantaloni a cinque tasche ispirati ai jeans aggiungono un elemento moderno, ma sono elasticizzati per assecondare il movimento dei fianchi. Per completare il look, non c'è niente di più azzeccato di un paio di scarpe da golf a taglio alto e di un cappello traspirante con fibbia regolabile (il cosiddetto snapback).
6.Polo traspirante + shorts + cappello + occhiali da sole
L'outfit estivo da golf ruota intorno a un paio di shorts e a una polo leggera e traspirante. Gli accessori per proteggersi dal sole sono l'ideale per le giornate più calde e luminose: ad esempio, un cappello classico con fascia interna per il sudore e occhiali da sole antiappannamento ad alte prestazioni.
7.Polo per bambini/ragazzi + sneakers + cintura reversibile + guanti
Per i giovani golfisti proiettati verso il successo, la scelta giusta è un abbigliamento classico adatto per le lezioni e i numerosi allenamenti. La base è una polo traspirante in un colore versatile, da abbinare a shorts o pantaloni. Poi è indispensabile un paio di scarpe da golf: una buona idea è scegliere un modello che offra trazione, traspirabilità e con l'intersuola flessibile in schiuma. E per completare qualsiasi outfit per il green, una cintura reversibile è quello che ci vuole. Infine, con un guanto da golf leggero ed elastico, il look da professionista sarà davvero perfetto.
Testo di Laura Lajiness Kaupke