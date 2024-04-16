Sette outfit da uomo per giocare a golf

Creare un bell'outfit da uomo per giocare a golf non è affatto complicato. Per prima cosa, bisogna scegliere una polo e un paio di pantaloni (o di shorts). Poi scarpe, guanti e cappello adeguati.

Per una partita o anche solo per fare qualche tiro al golf club, una cintura, degli occhiali da sole e qualche capo caldo sono solo alcuni degli elementi essenziali. Maglie a maniche corte e tessuti traspiranti sono importantissimi quando fa caldo, e lo stesso vale per gli shorts (se il dress code lo permette).

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In ogni caso, creare l'outfit perfetto per giocare a golf è piuttosto semplice: capi casual eleganti, come polo e pantaloni khaki o chino, sono la norma. Questo però non significa che non si possa essere creativi e uscire dagli schemi del proprio stile personale scegliendo un nuovo colore, una stampa particolare o una silhouette moderna.

E lo stesso vale per le scarpe da golf: i tipici modelli con la punta a coda di rondine, le brogue e le Oxford sono un classico. Ma perché non dare un tocco di classe con le Air Jordan da golf, per sentirti imbattibile dalla prima all'ultima buca?

Non importa se sei alle prime lezioni o se i tornei sono pane per i tuoi denti: ti suggeriamo sette outfit da golf che ti daranno una marcia in più.