Otto ruote per trovare la propria identità 

Il pattinaggio a rotelle sta tornando alla ribalta? Secondo questa crew inarrestabile, attiva da anni a Long Beach, California, questo sport non è mai uscito di scena. Semplicemente, l'attuale crisi globale ha fatto sì che più persone iniziassero a interessarsene. Kiana, che si incontra regolarmente con gli altri componenti del gruppo per superare insieme i confini dello sport (e dello stile), racconta: "Quando gli sport all'aperto sono diventati gli unici consentiti, in molti hanno iniziato a vedere il pattinaggio come un'opportunità per imparare a fare qualcosa di nuovo, uscire e assaporare un po' di libertà". In seguito alla chiusura di numerose piste e sedi indoor, questo team ha deciso di calcare l'asfalto e una colorata rampa da giardino personale.



Ma lo spirito di squadra oltrepassa i confini dei cortili e dei vialetti in cui il gruppo è solito pattinare. La community online è cresciuta al punto da includere personalità provenienti da tutto il mondo. Tramite videochiamate e social media, si tengono in contatto, imparano nuovi trick, migliorano i propri movimenti e si sostengono a vicenda con l'obiettivo di promuovere la body positivity, la gender positivity, l'inclusività e la fiducia in sé in ogni luogo. Per queste persone, il pattinaggio rappresenta un porto sicuro per chiunque senta di non rispecchiare lo stereotipo dell'atleta. Una di loro, Jes, afferma: "Attraverso l'incoraggiamento e il sostegno posso dimostrare affetto a chi pratica il mio stesso sport. L'amore è inclusione. Accogliere gli altri a braccia e cuore aperti, farli sentire i benvenuti". Ripensando alla propria infanzia, alcuni componenti del gruppo ricordano l'umiliazione provata dopo una caduta dai pattini. Il ritorno a questo sport nell'età adulta, tuttavia, contribuisce a cancellare quei traumi infantili. Jes continua: "Alla derisione è subentrato l'incoraggiamento".