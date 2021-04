La strategia di gioco dell'NBA All-Star Jrue Holiday

È giusto concentrarsi sull'attimo presente, ma ci sono situazioni in cui è necessario prevedere cosa succederà. Questo giusto equilibrio tra i due approcci è ciò che ha consentito a Jrue Holiday, NBA All-Star e guardia dei Milwaukee Bucks, di diventare uno dei migliori difensori in circolazione. Holiday studia i suoi avversari prima delle partite per poter capire le loro intenzioni in tempo reale e anticipare il loro gioco in modo che siano costretti a cambiare e ricalibrare la mossa successiva. In questo episodio di "Trained", il mago della difesa svela a Ryan Flaherty, Senior Director of Performance di Nike, le sue strategie vincenti, come cestista e come padre, e racconta come trasforma una sconfitta in motivazione e si prende delle pause per mantenere viva la sua passione. Oltre a tutto questo, Holiday ci spiega perché ritiene che la famiglia e la fede possano aiutarci a riportare tutto in prospettiva quando il punteggio sul tabellone non è a nostro favore.