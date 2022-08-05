I migliori guanti da calcio Nike da indossare questa stagione

I migliori guanti Nike American Football per questa stagione
Guida all'acquisto
Dai materiali per un grip ottimale ai design traspiranti e regolabili, scopri la tecnologia dei guanti da football americano Nike per portare le tue prestazioni a un livello superiore.
Dedizione e preparazione sono fondamentali per dare il meglio in campo: sollevamento pesi, esercizi per il gioco di gambe e un'alimentazione adeguata sono solo alcuni degli aspetti essenziali per eccellere nel football americano.
E quando arriva il giorno della partita è importante poter contare sugli accessori giusti, soprattutto su un paio di guanti con la vestibilità ideale per il tuo ruolo. Scopri i migliori guanti da football americano Nike da indossare per questa stagione e come possono aiutarti a perfezionare le tue prestazioni in campo.
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I migliori guanti Nike American Football
1.Azioni di corsa: guanti da football americano Nike D-Tack
Per i running back, è di vitale importanza avere guanti imbottiti sull'esterno per attutire i colpi mentre dribblano i placcaggi della difesa avversaria. I guanti Nike D-Tack fanno propria questa caratteristica proteggendo le mani iarda dopo iarda.
Inoltre, avrai un altro vantaggio quando sei in possesso dell'ovale: i palmi antiscivolo sono realizzati per il 24% in gomma, così potrai contare su ricezioni naturali e sicure in qualsiasi condizione, anche in caso di pioggia o umidità.
2.Per le prese con una mano: guanti da football americano Nike Vapor Jet
Alle superstar del football americano serve atletismo, talento e abilità per effettuare prese con una mano sola, ma anche indossare un paio di guanti di alta qualità aiuta. I guanti per ricevitori Nike American Football con tecnologia Magnigrip+, come Nike Vapor Jet 7.0, sono realizzati con un mix di materiali in poliestere, silicone e spandex.
Quando li indossi ti trasmettono una sensazione di grande elasticità per muovere e flettere al meglio le dita, ma al contempo offrono grip e trazione ideali per ricezioni vincenti.
Le dita sono traforate per darti maggiore traspirabilità, mentre con il polsino regolabile avrai un fit personalizzato.
3.Per combattere il freddo: guanti da football americano Nike Sideline
Se non riesci a sentire le dita, è facile che tu non riesca a sentire nemmeno la palla. Quando le temperature calano e sei in attesa di tornare in campo, infilati un paio di guanti Nike Sideline per tenere le mani al caldo.
Sono foderati in fleece per offrirti il massimo calore, e il palmo è rivestito in resistente pelle di pecora. Anche il cinturino regolabile del polsino contribuisce a proteggerti dal freddo.
4.Per gli atleti più giovani: guanti da football americano Nike Superbad e Nike Shark
I guanti Nike Vapor Jet e i guanti Nike D-Tack sono disponibili in misure per bambini, così anche loro potranno sfoggiare un look da veri atleti professionisti. In alternativa, scopri i modelli solo per bambini: Nike Superbad o Nike Shark.
Entrambi hanno palmi realizzati con Magnigrip, un materiale per prese salde, mentre i guanti Nike Superbad presentano uno strato imbottito leggero e flessibile sul dorso della mano e delle dita. Lascia che i giovani atleti scelgano il modello che più li farà brillare in campo.
Testo a cura di Greg Presto