Come vivere al meglio il presente secondo lo psicologo dello sport Graham Betchart

A volte nello sport, come nella vita, viviamo nel passato o ci preoccupiamo per cose che non sono ancora accadute. Ma secondo Graham Betchart, autore, psicologo sportivo e coach di mental performance che ha allenato alcuni degli atleti migliori dell'NBA, è la capacità di rimanere concentrati sul momento presente a fare la differenza. In questo episodio di "Trained", Betchart parla con Ryan Flaherty, Senior Director of Performance di Nike, di come allenare la mente a rimanere sempre concentrata sul presente proprio come alleniamo i nostri corpi a essere più forti, veloci e agili. Betchart condivide delle rapide tecniche di meditazione che possiamo utilizzare per trovare il nostro equilibrio, rivela l'unica statistica che importa davvero e spiega perché, se vogliamo vincere, dobbiamo smettere di preoccuparci della vittoria.