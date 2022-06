In che modo l'attività fisica migliora la salute mentale, secondo la Dott.ssa Jennifer Heisz

Quando Jennifer Heisz, PhD, ha deciso di completare un Ironman, non stava di certo cercando una scusa per vantarsi. Dopo anni di ricerca sulla capacità dell'esercizio fisico di combattere ansia e depressione, voleva provarne gli effetti in prima persona. Poi è arrivata la pandemia a chiudere il suo laboratorio, le palestre e ad annullare le gare. Di fronte all'accumulo di stress e incertezza, Heisz non solo ha organizzato un Ironman tutto suo, ma lo ha portato a termine da sola. Lungo il percorso, ha scoperto il paradosso pandemico: la salute mentale è sia un incentivo che un ostacolo all'esercizio fisico. In questo episodio, la dott.ssa Heisz, insieme alla presentatrice Jaclyn Byrer, dà il via alla nostra miniserie dedicata alla salute mentale, dandoci qualche dritta su cosa fare quando l'ansia soffoca la nostra voglia di muoverci. Inoltre ci spiega brevemente cosa accade nel nostro cervello e nel nostro corpo quando avvertiamo ansia, stress o depressione e in che modo il movimento può tenere lontani questi sintomi. Descrivendo dettagliatamente le proprie scoperte scientifiche e il proprio percorso come atleta, Heisz ci mostra che non c'è bisogno di allenarsi per un Ironman per rigenerare la nostra mente: basta un po' di movimento ogni giorno.