Ti presentiamo l'ambasciatrice della cultura skate di Tokyo

Facevo spesso dei giri con la mia BMX al Parco Komazawa. Un giorno, una ragazza, con cui in seguito ho fatto amicizia, mi ha regalato una vecchia tavola ridotta in pessime condizioni. La scena BMX è prettamente maschile, e quando era il momento di fare acrobazie, avevo sempre la sensazione di non essere all'altezza perché donna. Nella scena skate, invece, c'erano parecchie ragazze ed è stato molto divertente esercitarsi con loro. La maggior parte delle persone inizia ad andare sullo skate durante l'adolescenza o verso i vent'anni, mentre io all'epoca ne avevo già 29. Nel mio ambiente, ci sono ragazze che cercano di diventare professioniste con l'aiuto dei loro genitori da quando sono piccole, così come ce ne sono altre che si allenano duramente in vista di gare. Ma non manca chi come me va sullo skate soltanto per divertirsi.

A prescindere dal livello di abilità, dall'età, dalla nazionalità o dal genere, diamo sempre il massimo. E quando scopriamo qualcosa di nuovo, siamo davvero felici. È questa la cosa più bella ed è ciò che mi ha fatto innamorare dello skate. A un certo punto della mia vita il lavoro d'ufficio non suscitava in me più alcuna attrattiva; mi sono resa conto che è meglio trascorrere il proprio tempo facendo ciò che ci piace e così mi sono messa in mente l'idea di passare più tempo possibile a divertirmi. Quindi, ho atteso il momento giusto e ho lasciato l'ufficio. Ora, a parte gli impegni da freelance, vado sullo skate quando voglio e nel tempo libero lavoro al progetto Skate Girls Snap.