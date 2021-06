Come Jordin Canada e Jrue Holiday hanno lottato per la giustizia mentre vivevano in una bolla

Siete entrambi cresciuti a Los Angeles. Vi trovavate lì durante le ultime proteste? Come vi siete sentiti di fronte alla reazione della vostra città in quel periodo?

Jrue: Mi sono sentito orgoglioso della mia città, delle persone che lottano per ciò in cui credono, di quelli che lottano per la nostra cultura e il nostro essere neri. Non ho preso parte a nessuna delle proteste. Mia moglie era incinta e comunque siamo ancora nel mezzo di una pandemia, ma mi sono sentito davvero combattuto. Anch'io volevo scendere in piazza con gli altri, far sentire la mia voce e fare la mia parte. A ogni modo, il semplice fatto di vedere le persone prendere posizione in difesa di un ideale e lottare per le proprie convinzioni è un vero onore per me. Mi sarebbe davvero piaciuto unirmi a loro nella protesta.



Jordin: Ho partecipato a una delle proteste a Hollywood in uno dei momenti peggiori, perché la pandemia si stava diffondendo molto rapidamente a Los Angeles. È stato difficile. Volevo adottare tutte le precauzioni e non correre rischi, ma allo stesso tempo, vedere la gente scendere in strada per esprimere il proprio sostegno, non solo nei confronti della comunità nera ma anche del paese, mi ha riempito di orgoglio. Stiamo attraversando un momento cruciale e vedere la gente ritrovarsi per protestare in nome dei diritti umani e della vita dei neri è stato memorabile. In tantissimi hanno manifestato per invocare un cambiamento e io sono contenta di aver partecipato alla mia prima protesta. È stato un momento davvero speciale.