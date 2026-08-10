Come Jordin Canada e Jrue Holiday hanno lottato per la giustizia mentre vivevano in una bolla

Jrue: Come prima cosa, mi hanno insegnato a non mollare mai. Proprio per quello che hai detto poco fa, le nostre esperienze nella bolla sono state completamente diverse. È una delle cose che ho imparato, soprattutto da mia madre, che ha fatto parte della prima lega di basket femminile. Per lei si è trattato di scegliere se andare all'estero o trovare lavoro come insegnante, cosa che ha poi deciso di fare. Ha dovuto prendere decisioni importanti e lottare. Lo stesso vale per mia moglie: nel calcio, le giocatrici non vengono pagate come gli uomini.



A dirla tutta, lei non ha mai perso, se si esclude il 2011 quando sono arrivate seconde ai campionati del mondo. Ha vinto due medaglie d'oro olimpiche e il Campionato mondiale del 2015. È un'icona. Le donne che viceversa non ottengono il riconoscimento che meritano, soffrono. Basti pensare a quelle della mia famiglia, come mia sorella che ha giocato con te, e alle persone che affermano che il talento o le abilità sono una cosa diversa: è lì che realizzi che non osservano con attenzione. In primis, le donne giocano con molta più grinta degli uomini e le loro abilità sono di livello superiore. Voi ragazze vi allenate molto più intensamente della maggior parte degli uomini che conosco, senza lamentarvi o piangervi addosso, e giocate da vere dure. Lo capisco guardando mia moglie ed è qualcosa che ho imparato anche da mia madre. Sono tenaci e determinate. Lottano da sempre e da sempre devono dimostrare chi sono.