Jordan Heir Series celebra l'eccellenza nel basket femminile
Novità sui prodotti
Queste scarpe dal design innovativo sono ispirate al basket femminile.
- Il brand Jordan sostiene il basket femminile sin dal lancio di Air Jordan OG, avvenuto nel 1998.
- Oggi, viene presentata Heir Series, una silhouette ispirata alle cestiste e realizzata per chiunque pratichi questo sport.
- Heir Series è la scarpa più bassa della linea da basket del brand Jordan, per agevolare la corsa e i cambi di direzione, movimenti fondamentali nel basket femminile. La nuova silhouette include anche un motivo di trazione a spina di pesce in gomma e una gabbia flessibile e adattabile, per aumentare il controllo, il supporto e la sensibilità in campo.
- Heir Series vanta tre colorway ed è disponibile in tutto il mondo su Jordan.com e presso punti vendita selezionati.
Le donne hanno cambiato il basket. "Stiamo assistendo a una fase di trasformazione cruciale nello sport, soprattutto nel panorama femminile", ha affermato Rhyne Howard, guardia delle Atlanta Dream e atleta del brand Jordan. È giusto, quindi, che il brand Jordan si impegni a rendere omaggio alle cestiste e a creare prodotti per loro.
Nel 1998, il brand Jordan ha lanciato la sua prima scarpa da basket creata per le donne, Air Jordan OG. Da allora, il marchio ha realizzato scarpe per atlete professioniste come l'ex cestista delle Minnesota Lynx, Maya Moore, e la guardia delle Los Angeles Sparks, Kia Nurse, oltre a lanciare Air Jordan 37 e 38. Inoltre, diverse atlete della Jordan Family hanno giocato indossando i modelli Player Edition di Air Jordan, Tatum 2 e Luka 3.
Oggi, il brand Jordan punta ancora più in alto nel suo impegno a sostegno del basket femminile. Ti presentiamo Heir Series, una nuova scarpa progettata ascoltando i feedback delle atlete della Jordan Family.
Pensando alle prestazioni, le professioniste hanno richiesto scarpe con un design più aderente al suolo per migliorare la sensibilità sul parquet e agevolare la corsa e i cambi di direzione, movimenti fondamentali per il basket femminile. La risposta del brand Jordan? Una scarpa con intersuola in Cushlon 3.0 protetta da uno strato esterno di schiuma, che rende questo modello il più basso di tutta la linea da basket del brand.
Per una sensibilità e un controllo ancora maggiori in campo, la scarpa presenta un motivo di trazione a spina di pesce in gomma. Inoltre, vanta una gabbia adattabile e flessibile, che contribuisce a diminuire il rischio di distorsione alla caviglia, l'infortunio più comune tra le cestiste.
"Apprezzo la leggerezza e il comfort di questa scarpa, oltre alla grande sensazione di supporto che offre quando corro e cambio direzione in campo", afferma Jordin Canada, due volte campionessa NBA nonché atleta della Jordan Family. "È eccezionale, e poiché è una scarpa da donna, sono davvero felice di aver contribuito alla sua realizzazione".
Heir Series ha anche uno stile d'impatto e sfoggia colorway che rendono omaggio a cestiste rivoluzionarie. "Main Character" presenta una palette di colori vivaci e una stampa animalier astratta. "Her Collective" vanta le tonalità preferite di tutte le atlete della Jordan Family, mentre "YSY" presenta un design più neutro e discreto.
"Il fatto che il design di Heir Series sia ispirato ai miei suggerimenti e a quelli di altre atlete del roster è sicuramente indicativo del cambiamento in atto nel basket femminile", osserva Kiki Rice, guardia delle UCLA Bruins e atleta del brand Jordan.
Pronte a migliorare il tuo stile di gioco, queste scarpe sono disponibili in tutto il mondo su Jordan.com e presso punti vendita selezionati. Tutte le scarpe da basket del brand Jordan sono disponibili in taglie grandi.