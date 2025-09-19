Sneakers e mattoncini: ti presentiamo la collezione Nike Air Max Dn x LEGO®

Entra in un mondo in cui le sneakers stimolano l'immaginazione e il gioco non conosce limiti. La collezione Nike Air Max Dn x LEGO non è solo una collaborazione, è una rampa di lancio per raggiungere un universo dove sport e creatività entrano in collisione. Con Max, il personaggio Air Max di Nike, e le minifigure LEGO che sbirciano dalle finestre delle bolle d'aria e i dettagli olografici che danzano sull'intersuola, questa scarpa invita i bambini a sognare in grande. A ogni passo avranno l'impressione di essere sospesi in aria mentre liberano la loro immaginazione.

La tomaia in mesh tattile presenta una caratteristica texture a bottoncini, ispirata agli iconici mattoncini LEGO. Gialla come le inconfondibili minifigure, la scarpa è ricca di dettagli originali e giocosi, dall'etichetta LEGO sulla linguetta al logo olografico stampato sul tallone e sulla scatola. Osservando più da vicino, si scoprono simpatiche sorprese all'interno delle bolle d'aria, come una minifigura aliena nascosta che sorride. "Sappiamo che ci sono molti consumatori che amano entrambi i brand", ha dichiarato Eden Pearson, Global Kids Sportswear Footwear Product Manager. La scarpa celebra il legame tra i futuri sneakerheads e i costruttori.