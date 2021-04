Il trainer Joelle D'Fontaine spiega perché tutti dovrebbero ballare

Con la danza non si muove solo il corpo, ma anche l'anima. Il Nike Trainer e coreografo Joelle D'Fontaine lo ha scoperto in prima persona quando si è ritrovato, un po' per caso, in uno spettacolo di danza in un locale gay: da quel momento si è innamorato di questa forma d'arte, lasciando il suo lavoro da impiegato e mettendo tutta la sua (apparentemente infinita) energia nell'insegnamento a tempo pieno della danza. In questo episodio di "Trained", la Nutrition Coach, specialista nei cambiamenti comportamentali e personal trainer certificata Jaclyn Byrer, responsabile delle iniziative legate a benessere e fitness presso Nike, prende il posto del nostro presentatore Ryan Flaherty, al momento in congedo parentale. Insieme al fondatore della scuola di danza At Your Beat, Jaclyn spiega come utilizzare la danza per allontanare l'ansia, entrare in contatto con il proprio corpo e apprezzare la vita. Inoltre, Joelle proporrà dei consigli su come diversificare gli allenamenti adatti a chiunque, non solo a chi balla.