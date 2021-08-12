Il mio gioco, il tuo gioco: l'insegnante di fitness Shev Robinson e la coreografa Tanisha Scott

Shev: Cominciamo. Tanisha, come descriveresti ciò che fai?



Tanisha: Sono una coreografa, una coach del movimento, che è molto diverso dalla coreografia, e una direttrice creativa.



Shev: E fai in modo che le persone abbiano fiducia in se stesse quando sono sul palco.



Tanisha: Sì, probabilmente questa è una delle cose più stimolanti che riesco a fare… Ma ora parlami del tuo lavoro.



Shev: Da vera caraibica, svolgo tre lavori: appassionata di fitness, imprenditrice e coach. Alleno gli artisti per prepararsi ad affrontare tour, concerti, road show e copertine di riviste. Grazie alla mia azienda, la Body by Shev, alleno persone di tutto il mondo. Entro in contatto con persone che non ho mai incontrato e le aiuto a raggiungere i loro obiettivi.



Tanisha: Sai che ti dico? Ho sempre pensato che tu fossi una persona altruista. E, dato che abbiamo lavorato insieme, ho potuto constatarlo di persona. Pensi che questo sia uno dei motivi che sta alla base di ciò che fai?



Shev: Sapevo di voler aiutare e motivare le persone ad avere fiducia in loro stesse, ma non sapevo in che modo sarei riuscita a farlo. Ho sempre lavorato nel fitness, perché è un campo che mi ha sempre appassionato… sono stata una stella della pista. Insomma, tutto questo faceva parte di me, volevo arrivare dove sono adesso… Tu, invece, hai mai avuto un blocco creativo? E, se sì, come sei riuscita a superarlo?