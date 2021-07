Il mio gioco, il tuo gioco: l'insegnante di fitness Shev Robinson e la coreografa Tanisha Scott

Tanisha: In che modo il fitness e il benessere rientrano nella tua vita quotidiana?



Shev: Prendo molto sul serio l'idea di aiutare gli altri a comprendere questioni come la salute e il benessere, e lo faccio partendo dal modo in cui inizio la mia giornata, nutro il mio corpo e proietto la mia energia sugli altri. Non saprei vivere diversamente. Se non sono in salute, non posso aiutare gli altri. È come se le persone avvertissero la mia energia.



Tanisha: In che modo mantieni alta la tua motivazione e quella degli altri?



Shev: Mi motiva l'idea di aiutare gli altri a riacquistare la fiducia che hanno perso. Non importa come questo sia successo: magari hanno messo su qualche chilo, oppure hanno avuto un bambino, o ancora si sentono a disagio con i vestiti che indossano… I miei clienti sono la mia famiglia allargata. La loro energia tiene alta la mia motivazione. Questo è il motivo che mi ha spinto a creare uno spazio in cui ritrovare tranquillità e concentrazione, in modo da poterle [trasmettere] agli altri.



Tanisha: Ecco l'altruismo di cui parlavamo. Cosa fai per concentrarti prima di iniziare a lavorare con un cliente?



Shev: Prima di iniziare la giornata con un cliente, mi concentro sul motivo che lo ha portato da me. Qual è la sua storia e perché ha bisogno del mio aiuto? Per fornire un servizio, devo prima capire perché si rivolge a me per avere quel servizio.