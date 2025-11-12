Chi ha in programma di avventurarsi in qualche escursione durante il campeggio non può proprio rinunciare a un paio di scarpe resistenti. Il miglior regalo da uomo o da donna è un paio di sneakers da trail come Nike Zegama 2 o di scarpe da running Nike Pegasus Trail 5, che offrono traspirabilità sulla parte superiore e la giusta aderenza sotto il piede. Sono ideali sia per vere e proprie escursioni che per andare a correre. Per chi ha bisogno di qualcosa che possa resistere alle intemperie, cerca un modello con una tomaia in Gore-Tex resistente all'acqua.