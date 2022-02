Come abbinare la tua maglia o la tua felpa con cappuccio preferita per qualsiasi occasione

La felpa con cappuccio è la tua fedele alleata. Esci dalla palestra e fuori fa freddo? Infila la felpa e tira su il cappuccio. Hai la lavatrice piena e il guardaroba vuoto? Trova un modo per dare un tocco originale alla tua felpa preferita. Vuoi un look elegante e allo stesso tempo sportivo per una serata fuori? Opta anche stavolta per questo capo indispensabile.

Le felpe con o senza cappuccio sono così confortevoli e versatili che è una buona idea averne più d'una nell'armadio. E con decine di stili Nike tra cui scegliere, puoi creare un look elegante con un modello in fleece oversize o andare sull'essenziale con una felpa girocollo abbinata a pantaloni chino. Corte, ampie, tie-dye, con cappuccio o zip: a precindere dai tuoi gusti in fatto di felpe, vogliamo darti alcuni consigli di stile utili per creare l'outfit giusto per ogni occasione. Leggi la nostra guida di stile e trova il look per esprimerti al meglio in questa stagione.