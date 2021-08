I fratelli Joel e Georgia Palmer e la loro comunità creativa queer

Condividete molte più esperienze rispetto alla maggior parte dei fratelli e delle sorelle. Siete entrambi modelli e collaborate tra voi. Qual è la forza che vi date a vicenda per continuare a fare ciò che fate?



Joel: Georgia è senza alcun dubbio una delle mie muse. Penso di poter dire che esploriamo insieme i nostri rispettivi talenti per poi metterli a frutto nel lavoro. È grazie a questo che troviamo spazio per progredire fianco a fianco in tantissimi contesti diversi e spronarci a vicenda. Come ora, ad esempio, mia sorella si è data alla recitazione. Vero Georgia?



Georgia: Esatto. Ho deciso di cimentarmi con la recitazione e la musica come DJ.



Joel: A breve uscirà un suo cortometraggio. Imperdibile. È come se l'uno avesse aperto all'altra la porta su un mondo nuovo. La forza che sprigioniamo insieme è qualcosa che dovete scoprire con i vostri occhi quando siamo sul set. Vedere Georgia nelle vesti di modella è come trovarsi di fronte a un'opera d'arte.



Georgia: Sei tu che hai ispirato lo stile con cui mi muovo.



Sembra che danza, musica e stile abbiano contribuito a influenzare sia il vostro lavoro che le vostre identità e forme espressive. Parliamo un po' di questo.



Joel: La nostra è una collaborazione particolarmente stretta e forte, perché abbiamo dato vita a questo stile di movimento come famiglia. C'è molta scuola di ballo nel mio passato, e per quanto riguarda lo stile, ci piace scambiarci i vestiti. Il nostro look è un mix di Black Panther, punk e afro-punk. Giochiamo con elementi diversi che a volte sono di grande impatto.



Georgia: Dipende tutto dal personaggio che vuoi interpretare ogni giorno. La vita notturna londinese è stato il punto di incontro della nostra comunità, un gruppo di artisti e creativi di ogni sesso, genere, sessualità. Tutto incluso. Il club per noi è un luogo sicuro e il nostro modo di socializzare. Una cosa di cui siamo tutti davvero grati e che abbiamo in comune è l'amore per la musica, il ballo, il movimento, la moda e lo stile.



Entrambi vi autoidentificate anche come queer; questo aggiunge una nuova dimensione al vostro rapporto e al vostro percorso di creativi di colore. Che cosa significa essere queer per voi?



Georgia: Mi considero queer perché faccio parte della comunità queer. È tutto qui. I miei amici sono queer, il linguaggio che uso è queer e le persone che rappresento sono queer.



Joel: Per me, queer significa avere una mentalità aperta e non necessariamente essere attratti da persone dello stesso sesso. Oggi più che mai viviamo un'epoca in cui artisti, talenti e modelli possono essere veramente se stessi e diversi, anche grazie ai social media.



Georgia: È proprio così. Mi sento in sintonia con il mio corpo e so di potermi muovere, essere astratta e interpretare personaggi diversi. Imparo cose nuove su me stessa di continuo.



Joel: Non siamo mai stati dei modelli convenzionali. Non ho mai nascosto chi sono veramente, un queer. Non sarei mai cambiato per nessuno al mondo. È per questo che abbiamo dovuto spronarci a vicenda, per far sapere che quello che facciamo serve a ispirare chi è più giovane di noi. Se possiamo farlo noi, puoi farlo anche tu. Questo è ciò che mi ha spinto a diventare un direttore creativo e non solo un modello. Posso creare mondi e spazi di cui le persone si sentono davvero parte e non semplicemente la facciata. Possiamo fare molto più di questo. Possiamo dare vita a nuove opportunità.