I 5 benefici per la salute delle saune a infrarossi, secondo gli esperti

Cinque benefici per la salute della sauna a infrarossi, secondo gli esperti
Salute e benessere
Diversi esperti analizzano le evidenze scientifiche a favore della sauna a infrarossi e del modo in cui può migliorare la salute in generale.
Per alcune persone la sauna è un rituale comune dopo l'allenamento, e per una buona ragione. Questa piccola camera calda favorisce la traspirazione e offre una serie di benefici per la salute. Rispetto a una sauna tradizionale, in cui è l'aria calda a riscaldare il corpo, una sauna a infrarossi trasmette direttamente il calore al corpo attraverso la luce infrarossa.
"Se una sauna tradizionale può arrivare fino a 80 gradi, una a infrarossi raggiunge temperature comprese tra 43 e 60 gradi", spiega Shaina Painter, M.S. e nutrizionista certificata. Poiché le temperature di questo tipo di sauna sono più basse, permettono sessioni più lunghe, sicure e confortevoli.
"Spesso consiglio ai miei pazienti la sauna a infrarossi al posto di altri tipi di sauna" afferma Monisha Bhanote, M.D., dottoressa in medicina integrata, membro dell'American College of Physicians e dell'American Board of Integrative Medicine.
"Il calore di una sauna a infrarossi penetra più a fondo nella pelle rispetto a quello di una sauna ad aria calda tradizionale", sostiene la specialista. "Quindi sudi di più, ma a una temperatura inferiore".
Continua a leggere per scoprire come questa terapia del calore promuove il rilassamento e il benessere.
Cinque potenziali benefici per la salute della sauna a infrarossi
"Sia le saune a infrarossi che quelle tradizionali offrono benefici per la salute, tra cui una migliore circolazione sanguigna ed efficienza cardiaca", spiega Rathna Nuti, M.D. e membro della American Academy of Family Physicians. "Una sauna a infrarossi suscita nel corpo una reazione simile a quella dell'esercizio fisico moderato", afferma Jennifer Bontreger, osteopata. Ecco come potrebbe favorire il tuo benessere e le tue prestazioni atletiche:
1.Lenisce i muscoli indolenziti
"La sauna a infrarossi migliora la circolazione sanguigna, che può velocizzare il recupero muscolare dopo l'attività fisica", spiega Bontreger. "Se la fai regolarmente, può persino migliorare le tue prestazioni atletiche".
L'esperta fa riferimento a uno studio su piccola scala del 2015 condotto su 10 uomini fisicamente attivi, in cui 30 minuti di sauna a infrarossi dopo un workout di resistenza ad alta intensità avevano portato a un maggiore recupero neuromuscolare rispetto a chi invece non aveva fatto la sauna.
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2.Può ridurre i dolori cronici
"La sauna a infrarossi potrebbe anche rivelarsi un metodo promettente per il trattamento dei dolori cronici", afferma Bontreger. Per sostenere questa tesi, la specialista fa riferimento a uno studio su piccola scala del 2008. I pazienti affetti da artrite reumatoide e da una malattia infiammatoria nota come spondilite anchilosante si sono sentiti meglio dopo otto sessioni di sauna nell'arco di quattro settimane.
3.Può ridurre le infiammazioni
"È stato dimostrato che la sauna a infrarossi ha un effetto antinfiammatorio sull'apparato cardiovascolare", afferma Painter. Le sessioni stimolano la produzione delle proteine da shock termico, una famiglia proteica che si attiva a una temperatura corporea elevata. Queste contribuiscono a ridurre il danno cellulare causato dalle specie reattive dell'ossigeno e da altri radicali liberi.
"È stato dimostrato che le proteine da shock termico sono in grado di allungare l'aspettativa di vita e migliorare il processo di invecchiamento generale", afferma Painter.
4.Depura l'organismo
"La sauna, tradizionale o a infrarossi, può favorire l’eliminazione di elementi tossici", precisa Painter.
"Uno studio del 2012 ha dimostrato che il corpo tende a espellere i metalli pesanti attraverso il sudore piuttosto che tramite l'urina o il sangue", spiega l'esperta.
"Una minore quantità di tossine nel corpo può ridurre lo stress ossidativo, l’invecchiamento cellulare prematuro e le alterazioni degli apparati, come il sistema endocrino o quello cardiovascolare", sostiene Painter.
5.Abbassa la pressione sanguigna e promuove l'efficienza cardiaca
Le patologie cardiache sono la principale causa di decesso negli uomini, nelle donne e nella maggior parte dei gruppi razziali ed etnici degli Stati Uniti, secondo i Centers for Disease Control and Prevention. "Alcuni studi hanno rivelato che la sauna a infrarossi può contribuire a migliorare l'efficienza cardiaca e ridurre la pressione sanguigna", puntualizza Painter.
In particolare, la sauna a infrarossi può giovare alle persone affette da patologie coronariche, come il colesterolo alto, l'ipertensione e il diabete. Secondo Painter, infatti, la sauna a infrarossi può contribuire ad aumentare la produzione di monossido di azoto. Questo, a sua volta, dilata i vasi e aiuta a migliorare il flusso sanguigno e la circolazione.
La ricerca supporta questo dato: uno studio del 2017 pubblicato sul Journal of Human Hypertension ha rivelato che 30 minuti di sauna riducono l'aterosclerosi e abbassano la pressione. I pazienti di uno studio del 2004, che presentavano almeno un fattore di rischio di coronaropatia, si sono sottoposti a una sessione giornaliera di sauna a infrarossi per due settimane, con una conseguente riduzione della pressione sistolica e dei livelli di stress ossidativo. In un altro studio del 2004, che interessava pazienti affetti da insufficienza cardiaca congestizia, è stato dimostrato che una sessione al giorno di sauna a infrarossi da 15 minuti per due settimane può migliorare il battito cardiaco irregolare.
Consigli per la sauna a infrarossi
"L'ideale sarebbe fare la sauna da due a quattro volte a settimana", consiglia Painter. Se il tuo obiettivo è il recupero, fai una sauna dopo l'allenamento.
"Prima di entrare, strofina il corpo con una spazzola asciutta", suggerisce Painter. Massaggiare il corpo con una spazzola asciutta a setole rigide aiuta il sistema linfatico a eliminare le impurità attraverso il sudore. Parti dai piedi e poi sali con ampi movimenti circolari.
Dopodiché entra in sauna e restaci dai 5 ai 30 minuti (in genere nelle saune tradizionali non si superano i 15 minuti). "Per abituarti gradualmente al calore, parti da una temperatura di 38 gradi e poi col tempo arriva a 60", suggerisce Painter. "Se avverti sintomi di ipertermia o surriscaldamento, interrompi la sauna", continua l'esperta. Presta attenzione a capogiri, mal di testa, nausea, aumento della frequenza cardiaca, vista annebbiata, crampi muscolari e dolori.
"Dopo la sauna, lascia raffreddare gradualmente il corpo per prevenire gli sbalzi di pressione", raccomanda Painter. Lascia passare dai 2 ai 5 minuti prima di fare una doccia o un bagno con acqua fredda.
Un altro valido suggerimento? Ricorda di idratarti adeguatamente prima di entrare in sauna. "È importante iniziare a idratarsi almeno 24 ore prima della sessione e subito dopo, per evitare di surriscaldarsi, avvertire una sensazione di stordimento o rischiare la disidratazione", sostiene Bhanote.
"Cerca di bere almeno 2 litri d'acqua prima, durante e dopo la sauna", suggerisce Melissa Nicolletti, M.D.
"Se avverti stordimento, vertigini, o se tendi ad avere la pressione bassa, prova ad assumere una bevanda o delle compresse elettrolitiche per non disidratarti", precisa Painter.
Quando evitare la sauna a infrarossi
Richiedi sempre un consulto medico prima di considerare questa forma di terapia. Secondo quanto sostiene Michelle Henne, M.D., non dovresti fare la sauna in caso di:
- Stenosi aortica grave (patologia cardiaca)
- Dolore toracico dovuto a patologie cardiache
- Infarto recente
- Ictus recente
Inoltre, la sauna non è raccomandata per le persone anziane, le donne in gravidanza o i bambini. Ricorda anche di non consumare alcolici prima di entrare in sauna.
Testo di Dina Cheney