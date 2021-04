La Squadra Di Pallacanestro Femminile Carta Blanca

Per quasi sette decenni, un gruppo di donne straordinarie ha indossato maglie color giallo canarino e ha proiettato ombre giganti sul campo da basket. Sono molto orgogliose della loro città, Orizaba, elencata tra i pueblos mágicos o "città magiche" del Messico; oltre al lussureggiante paesaggio montuoso, a una nebbia da film e alla vivace architettura in tonalità di rosa caldo e verde lime, Orizaba è la sede del team Carta Blanca, che in sé è già una vera e propria magia.



Dalla sua fondazione nel 1952, le giocatrici del Carta Blanca sfidano gli stereotipi sulle donne e lo sport. Adela Ochoa Garcia, un'atleta naturale con corti capelli bianchi, ha giocato sin dal primo giorno, per oltre 67 anni. Ricorda i tempi in cui le donne non potevano indossare pantaloncini corti o andare in bici, per non parlare di sperimentare l'adrenalina e la soddisfazione di vedere un pallone da basket che vola dalle loro mani fino al canestro. Per fortuna, ne è sempre valsa la pena.