Nella nostra serie, "From the Grounds Up", incontriamo persone da ogni angolo del mondo che credono fermamente nella possibilità di cambiare le loro comunità e il mondo attraverso il calcio e lo sport.



Per Abdulmalik Abdurahman, il cambiamento significa creare opportunità accessibili per i giovani di Melbourne, in Australia. Per questo, ha fondato il Fitzroy Lions Soccer Club, che offre ai bambini la possibilità di giocare a calcio gratuitamente. Condividendo l'obiettivo di garantire l'accesso allo sport a bambini e bambine, Nike collabora con i Lions fin dall'inizio della loro stagione 2018 per fornire sostegno tramite fondi, allenamenti, divise e scarpe per le partite.



Adesso, gioco e competizione hanno un aspetto diverso per i Fitzroy Lions e per tutti noi. Eppure, lo sport continua a essere fonte d'ispirazione, mostrando al mondo cosa è possibile fare quando si uniscono le forze.



Guarda qui sopra il secondo episodio di "From the Grounds Up", girato nel dicembre del 2019 a Melbourne, in Australia, e scopri di più sul Fitzroy Lions SC qui sotto.