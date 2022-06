La fisioterapista esperta in salute pelvica Ann Nwabuebo parla del pavimento pelvico

Come molte altre persone affette da problemi al pavimento pelvico, Ann Nwabuebo, DPT, ha sopportato inconsapevolmente i suoi per molti anni. È stato un fisioterapista ad avvertirla che il dolore che provava e la minzione frequente fossero decisamente anomali, ma per fortuna si sono rivelati curabili in fretta. Nel giro di poche sedute, la dottoressa Ann ha tratto un gran sollievo dalle cure e ha deciso di dedicare la sua carriera alla riabilitazione pelvica, per aiutare gli altri a raggiungere lo stesso obiettivo. In questo episodio, la fondatrice e CEO di Body Connect Physical Therapy affianca la presentatrice Jaclyn Byrer per aiutare ad abbattere lo stigma sulla disfunzione del pavimento pelvico, offrire soluzioni per prevenire tali problemi e spiegare quando è il momento di affidarsi a delle cure professionali. Grazie alla condivisione di esercizi per rafforzare questi muscoli, consente a persone di ogni genere, livello di fitness e fase della maternità di non lasciarsi limitare da un pavimento pelvico disfunzionale.