Faccia a faccia: Fran Kirby e Jordan Henderson

Jordan: Credo che il punto più alto della mia carriera sia stato, finora, vincere la Champions League. Ma ricorderò sempre i giorni successivi alla vittoria. Quella che provavo non era una sensazione di soddisfazione. Non la definirei “tristezza”, ma non era quello che mi aspettavo. Pensavo che sarei stato euforico per settimane, dopo aver realizzato qualcosa che avevo sognato per tutta la vita…



Non so bene perché, ma sono stato a disagio per giorni dopo quella vittoria. Non riuscivo a capire del tutto quello che stava succedendo e cosa avevamo realizzato insieme. Continuavo a pensare: "Okay, e adesso? Che si fa adesso?" Poi c'è stata la Premier League e la mia attenzione si è spostata rapidamente su questo. Non la vincevamo da così tanto tempo, e l'avevamo mancata nel 2019. Così ho superato quel momento, ma di sicuro l'euforia del dopo Champions League…non è stata come mi aspettavo.



Fran: Conosco quella sensazione. Secondo me, è l'adrenalina che si esaurisce. Ti carichi talmente tanto, che poi, quando tutto è finito, ti chiedi: "Beh, e ora?" Il momento culminante, per me, è stato il mio ritorno in campo della scorsa stagione, dopo una malattia che mi ha tenuto ferma davvero a lungo. [Verso la fine del 2019, a Fran è stata diagnosticata la pericardite, una malattia cardiaca che potrebbe mettere a rischio la sua carriera sportiva, scatenata da un virus che infiamma il pericardio, il sacco membranoso che avvolge il cuore. Poco prima, Fran aveva subito un collasso durante una cena tra amici a cui partecipavano le compagne di squadra del Chelsea Beth England e Maren Mjelde.] Sarei stata felice comunque, anche se non avessimo vinto nessun trofeo, dopo tutto quello che ho passato. Ma dopo la vittoria del titolo, ho provato qualcosa di molto simile a quello che descriveva Jordan. È stata una stagione incredibile e a un certo punto è finita, e non ti concedi nemmeno un attimo per assaporare il risultato. È un po' come dire: "Questa è fatta. Ora un paio di settimane di vacanza e poi si torna in pista". Senza nessuna possibilità di resettare.