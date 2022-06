Nuovi idoli

BEN: Qual è la tua vittoria più memorabile?

DYLAN: Credo che la mia vittoria più memorabile sia quella agli Australian Open. La mia primissima vittoria risale al 2014 ma c'erano quattro spettatori, due dei quali erano i miei genitori. Poi, nel 2018, ho avuto l'occasione di giocare alla Rod Lover Arena, il campo centrale degli Australian Open. C'erano più di diecimila spettatori e milioni di persone che guardavano in TV.

Nei campi più grandi ci sono sempre delle sedute accessibili a persone con disabilità. Credo ci fossero cinquecento bambini in carrozzina tra gli spettatori. Non ho mai visto così tanti bambini con disabilità in un unico posto: è stato emozionante. Quando ero piccolo io, gli atleti con disabilità non potevano vivere questa esperienza. Per me era poco più di un sogno, non avrei mai immaginato che potesse accadere veramente.

Alle persone piace il tennis in carrozzina perché si tratta di uno sport professionistico. Inoltre, sta cambiando la percezione della disabilità a vantaggio degli atleti della nuova generazione come te. Mi piacerebbe vederti vincere sul campo centrale di Wimbledon con quindicimila spettatori sugli spalti e milioni di persone incollate al TV sintonizzate sulla BBC. Come ti sentiresti?