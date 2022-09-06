In che modo la mindfulness crea e distrugge abitudini, secondo il Dottor Judson Brewer

Podcast Trained: Perdere le cattive abitudini, secondo il dott. Brewer
Coaching
Cambiare comportamento inizia dal cervello. Impara a distaccarti dalle cattive abitudini con i consigli di mindfulness di questo psichiatra esperto in dipendenze.
"Trained" è un podcast che esplora il fitness olistico d'avanguardia.
Che si tratti di avere difficoltà a ridurre il tempo passato davanti allo schermo o a limitare l'eccessivo consumo di zuccheri, molti di noi sanno quanto sia difficile abbandonare le cattive abitudini. E secondo Judson Brewer, MD, PhD, autore di best-seller come Vincere la dipendenza, non si tratta tanto di forza di volontà quanto di mindfulness. In questo episodio, il direttore di ricerca e innovazione presso il Mindfulness Center della Brown University si unisce a Jaclyn Byrer per spiegare cosa succede nel cervello quando si prende o si perde un'abitudine. Condivide, inoltre, strumenti di mappatura delle abitudini, acronimi e tecniche di reframing che possono aiutare chiunque ad assumere un controllo migliore dei propri comportamenti, per sempre.
"Non si tratta di ciò che dovremmo fare, ma di ascoltare la saggezza del nostro corpo. E quando ascoltiamo la saggezza del corpo, un dato comportamento malsano smette di illuderci".
Judson Brewer
MD, PhD, psichiatra esperto in dipendenze e neuroscienziato
Hai domande su atteggiamento mentale, esercizio fisico, alimentazione, recupero o sonno? Vorresti suggerire qualche ospite o un argomento? Scrivi a Jaclyn all'indirizzo trained@nike.com e cercheremo di accontentarti.