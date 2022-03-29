Scopri se potrebbe esserti utile indossare dei guanti da golf

La misura deve essere perfetta: né troppo larga né troppo stretta. Se il guanto è troppo stretto, sarà più difficile chiudere le dita e lo sentirai tirare sulle punte. Sarà fastidioso e scomodo e non ti farà impugnare la mazza in modo rilassato, che è uno dei vantaggi dell’uso del guanto.

Se è troppo grande, il tessuto si ammassa intorno alle dita o si estende oltre le punte e può effettivamente darti la sensazione che la mazza stia scivolando più di quanto accadrebbe a mani nude. I guanti troppo grandi possono anche causare sfregamenti e, di conseguenza, vesciche sulle mani.

Un guanto con la vestibilità ideale ti dà la sensazione di una seconda pelle. La mano deve muoversi liberamente e comodamente. Se stai provando un guanto in negozio, puoi utilizzare una tabella per le taglie per controllare la misura della mano prima dell'acquisto. Puoi anche chiedere agli addetti se puoi provare a fare qualche swing con il guanto in modo da valutare come va in movimento.