Scopri se potrebbe esserti utile indossare dei guanti da golf

Anche se in campo da gioco non è obbligatorio, il guanto da golf giusto può rivelarsi un valido aiuto per migliorare le prestazioni: ti può far tirare più lontano, protegge le mani in modo che non si affatichino durante la partita e può persino aiutarti a capire cosa stai facendo bene (o male) nello swing. È questo il motivo per cui la maggior parte dei professionisti indossa un guanto da golf durante i tornei. Ecco come un guanto da golf può migliorare il tuo gioco e come trovare i guanti Nike giusti per te.