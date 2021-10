In buona compagnia: marchistas

In Guatemala, prima della medaglia di Erick, la marcha, o marcia, veniva praticata principalmente dalle forze armate. Nella coscienza nazionale, la marcia era sinonimo di guerra, scontri civili e paura. Oggi, il paese vanta diverse squadre di marcia, alcune con atleti di appena 6 anni e altre con atleti provenienti dai quartieri proletari (il 50% dei guatemaltechi vive in povertà). Ora la marcia ha un'altra connotazione ed è diventata sinonimo di speranza e positività per il futuro.

Tra i 24 atleti guatemaltechi che si sono qualificati per i giochi olimpici del 2020, nove erano marciatori o marciatrici. Dire che lo sport è il cardine di questa nazione è un eufemismo. Nel corso dei dieci anni di carriera di Erick Barrondo, il governo del Guatemala ha investito quasi 8 milioni di quetzal (circa 1 milione di dollari statunitensi) in allenamenti e sponsorizzazione in favore dell'atleta. Molti giovani marciatori ricevono una borsa di studio mensile per le spese primarie e di istruzione. I guatemaltechi considerano la marcia un'opportunità per un futuro migliore e un modo per uscire dalla povertà, un passo alla volta.