Cosa cercano di dirti le tue emozioni

La psicologa Angela Duckworth, PhD, autrice del bestseller "Grinta", vede questo "segnale" come fondamentale per la nostra evoluzione. Stress e ansia hanno origine nell'innato sistema di attacco o fuga, sviluppatosi nel corso di milioni di anni, afferma Duckworth. "Senza una risposta allo stress di fronte alle minacce, i tuoi antenati non sarebbero sopravvissuti", dice. "Prendi la crisi legata al Coronavirus. Se non avessi provato una sensazione di stress, forse non avresti iniziato a lavarti le mani per 20 secondi. Se avessi pensato che non fosse un problema, non avresti preso precauzioni. Si tratta di risposte adattative. E il fatto che lo stress sia una sensazione negativa è parte del motivo per cui funziona". Anzi, durante esperienze davvero impegnative, dice Duckworth. "Se non provi stress, non sei umano".



Anche altre emozioni probabilmente devono la loro sgradevolezza all'evoluzione. "Quando hai sete, significa che sei disidratato. Il tuo corpo ti dice che ha bisogno di acqua per sopravvivere", afferma Stephanie Cacioppo, PhD, neuroscienziata e componente del Nike Performance Council specializzata in solitudine. "Come la sete, la solitudine è un segnale che ti dice che hai esaurito qualcosa. Quando ti senti solo, significa che devi riconnetterti con gli altri".



Anche se non è possibile sfuggire alle emozioni difficili, non è impossibile influenzarle. Ecco dove iniziare.