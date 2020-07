Come convincere il tuo cervello a dormire meglio

È di prospettive, che stiamo parlando. In generale, ci sono persone più ottimiste o più pessimiste, e nuove ricerche suggeriscono che questa inclinazione non ci influenza solo a livello conscio, ma potrebbe anche predeterminare la qualità del sonno.



In uno studio pubblicato sul "Journal of Behavioral Medicine", è stato chiesto a più di 3.500 adulti di partecipare a un sondaggio per scoprire il loro punto di vista sul mondo, quindi di compilare un'autovalutazione del sonno. I ricercatori hanno scoperto che coloro che si sono classificati più in alto nella scala dell'ottimismo tendevano a valutare la qualità del riposo discreta o molto buona, considerando fattori come la velocità con cui si addormentavano, la quantità di volte in cui si muovevano e il numero di ore di sonno. Questo è in linea con quello che già conosciamo su certi atteggiamenti: le persone ottimiste tendono ad aspettarsi e a segnalare risultati migliori in qualsiasi situazione,



Ma il team di ricerca pensava che ci fosse dell'altro. Si chiedeva, in particolare: le persone ottimiste hanno un migliore approccio alla vita e per questo affrontano le cose e si addormentano con più facilità, oppure il fatto stesso di riposare a sufficienza fa sentire meglio le persone e le rende più ottimiste?



Per scoprirlo, il team ha chiesto allo stesso gruppo di partecipanti di ripetere l'esperimento cinque anni dopo. Coloro che in precedenza avevano ottenuto un punteggio elevato per l'ottimismo, ma basso per la qualità del sonno, questa volta erano più predisposti a segnalare un miglioramento del sonno rispetto ai pessimisti. In altre parole, poiché la loro qualità del sonno era cambiata e il loro atteggiamento era rimasto lo stesso, i ricercatori hanno concluso che un punto di vista ottimista è un fattore importante per trasformare un sonno discreto in un sonno davvero ristoratore.