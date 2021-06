Come recuperare dopo una grande sconfitta

Ci sono meno giocatrici forti in questa stagione. Ok, può succedere. Ma come puoi adattarti? Visto che nella tua squadra ci sono per lo più calciatrici giovani, potresti diventare una leader e spingerle a puntare in alto. Sono sempre stata affascinata dal fattore mentale dello sport. Infatti mi sono laureata in neuroscienze all'università. Probabilmente capisci subito che giochi meglio e impari più in fretta quando ti senti sicura di te. Quindi rafforzare l'autostima è un ottimo punto di partenza.



Quando giocavo, aiutavo le mie compagne a sentirsi più sicure in tanti modi: ci davamo il cinque, dopo una partita dicevo loro che avevano giocato alla grande, gli offrivo un passaggio per tornare a casa e si parlava di quello che era andato bene. Piccoli gesti come questi aiutano le persone a trovare la fiducia per superare i limiti che si autoimpongono. In più, sono le relazioni di questo tipo che ti porti dentro, non le vittorie o le sconfitte.



Quanto all'essere convinta che questa sarà la tua ultima chance, sei solo tu a porti questi limiti. Nel 2000 mi hanno offerto il mio primo incarico da allenatrice di tennis e basket. Ma per me non era un lavoro. Sono 20 anni che lo faccio e non potrei essere più felice. Hai ragione, potrebbe essere l'ultima volta che indossi la maglia della tua scuola, ma non significa che sei alla fine della tua carriera sportiva, a meno che non sia tu a volerlo. Sei l'unica che può stabilire quando e come mettere la parola fine.



Coach Banghart