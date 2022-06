Come superare le paure più grandi secondo l'autore Lewis Howes

Tutti sviluppiamo una vasta gamma di abilità a scuola, ma ce n'è una che non rientra in alcun programma scolastico: l'abilità di gestire i sentimenti. Perciò, quando nella vita ci troviamo ad affrontare situazioni davvero difficili (nel caso di Lewis Howes parliamo di abusi sessuali, un fratello in carcere e un infortunio che ha posto termine alla sua carriera di giocatore di football americano professionista), non siamo in grado di gestirle, né tantomeno di superarle. Dopo un momento di sconforto sul divano di sua sorella, Howes ha deciso di affrontare le sue paure più grandi (quei sentimenti citati sopra) e di diventare vulnerabile. Oggi famoso presentatore di podcast, autore di best-seller, business coach e nazionale di pallamano statunitense, Howes è in missione per aiutare altre persone a raggiungere la grandezza confrontandosi con le proprie paure. In questo episodio, questo atleta poliedrico racconta a Ryan Flaherty, Senior Director of Performance di Nike, come ha migliorato la propria salute fisica e mentale lavorando sul senso di vergogna e su una crisi di identità e come affidarsi a dei mentor lo ha trasformato in un "atleta della vita". I suoi consigli sulla creazione di un elenco delle paure, sull'importanza di togliersi le maschere (a questo proposito, ascoltatori uomini, c'è un messaggio importante per voi) e pensare in modo esponenziale, possono aiutarci a creare il nostro percorso di intelligenza emotiva personale. Meglio tardi che mai.