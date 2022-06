Come superare l'ansia da prestazione secondo il coach Patrick Sang

Ho iniziato con i 3000 siepi, gara nella quale devi saltare ostacoli e barriere d'acqua. Se vuoi superare l'ostacolo successivo, la mente e il corpo devono lavorare insieme. Questa consapevolezza modella il mio intero approccio da coach. Voglio che i miei runner siano consapevoli di come ondeggiano le loro mani, di come si muovono le loro gambe e su cosa sono focalizzati i loro occhi. Anche in una gara sulla lunga distanza, in cui mantenere questa consapevolezza può essere difficile, la mente e il corpo di un runner devono lavorare all'unisono. Quando succede, riescono a correre in modo più intelligente, non più forte.



In un certo senso, l'agitazione è un segnale che ti fa concentrare e prestare maggiore attenzione. Se riesci ad allenare la concentrazione e a capire come si muove il tuo corpo quando sei in ansia, potrai contare su un potente strumento che ti aiuterà a dare il meglio sotto pressione. Potrebbe sembrarti impossibile in questo momento, quell'ansia è come una voce che ti urla nella testa e non puoi fare a meno di agitarti. Ma se utilizzi tutte le altre tecniche di cui abbiamo parlato, cioè allontanarti da conversazioni stressanti, calmarti con musica o libri e assumere un ruolo di leadership nel team, l'urlo potrebbe dissolversi fino a diventare un sussurro.



Puoi considerare questo sussurro un messaggio che ti dice: "Ora è il momento di concentrarti, di respirare e di concentrarti sul momento". L'ansia potrebbe non andarsene mai via del tutto, ma potrebbe cambiare forma. E potresti scoprire di aver bisogno di questa forma diversa.



Coach Sang