Come piegare correttamente una felpa con cappuccio

Felpe, maglie e altri capi con cappuccio sono l'ideale per stare al caldo senza rinunciare allo stile. A dirla tutta, però, le felpe con cappuccio possono occupare molto spazio nella cassettiera, soprattutto se non sono ben piegate.

Imparare a piegare bene le felpe non solo ti permette di liberare spazio nell'armadio o nella cassettiera, ma ti aiuta anche a ridurre le grinze. Che tu ci creda o no, per conservare al meglio la tua felpa è buona norma che tu la riponga correttamente, sebbene un ruolo ancora più importante lo giochi il lavaggio.

Ad esempio, sapevi che uno dei modi migliori per preservare la morbidezza della tua felpa preferita è metterla a rovescio prima di infilarla in lavatrice? Semplici accorgimenti come questo non solo ti aiutano a prolungare la vita della felpa, ma possono anche farla sembrare come nuova.

Vediamo ora una guida dettagliata su come piegare una felpa con cappuccio per fare spazio anche agli altri tuoi capi preferiti.

CONTENUTO CORRELATO: Metodi semplici per prenderti cura dei tuoi capi da allenamento sporchi!