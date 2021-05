Sei modi per mangiare lentamente e con gusto

Quante volte ti è capitato di divorare il pranzo stando in piedi o scorrendo i feed sui social (o magari facendo entrambe le cose)? Quante volte hai bevuto un frullato così velocemente da pensare che tanto valeva non comprarlo affatto?



Prima di cadere nella spirale dei sensi di colpa, sappi che non dipende solo da te. Secondo Kathleen Melanson, PhD, RD, docente e direttrice del programma di specializzazione in scienze della nutrizione presso la University of Rhode Island College of Health Sciences, esistono numerosi fattori che possono spingerti a mangiare con troppa voracità.



Il primo di tutti, naturalmente, è la fame pura e semplice. Ansia, stress e altre reazioni emotive, che molti di noi stanno vivendo in questo periodo, possono indurre a spazzolare il piatto con troppa fretta. Per alcuni, mangiare rapidamente è qualcosa scritto nel DNA. E poi ci sono le influenze ambientali, un vero classico: molti di noi imparano fin da piccoli a non dilungarsi sui pasti per non perdere tempo prezioso. "Mangiare viene considerato uno dei tanti impegni della giornata da assolvere", spiega Melanson.