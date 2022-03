Come lavare un cappellino da baseball

I cappelli sono la tua passione e ne possiedi di tanti tipi diversi? Oppure ne hai uno solo per tutte le occasioni? Qualunque sia la risposta, è probabile che nel tuo guardaroba ci sia almeno un cappello da baseball.

Il cappello da baseball non è solo un tipo di cappello molto amato, ma è anche un accessorio piuttosto versatile. Se per esempio stai cercando un cappello per proteggerti dal sole, nascondere i capelli quando non sono in ordine o allontanare il sudore durante una passeggiata, con un cappello da baseball vai sempre sul sicuro. E anche nei momenti in cui non pratichi uno sport, non vai a correre, né ti dedichi a un'attività all'aperto, il cappello da baseball è perfetto per completare praticamente qualsiasi outfit.

Per far sì che il tuo cappello duri il più a lungo possibile, leggi questi utili consigli che ti spiegheranno come pulirlo ed eliminare i cattivi odori.