Consigli per rimuovere le macchie di sudore dai cappelli

Come eliminare le macchie di sudore dai cappelli
Cura dei prodotti
Segui questi consigli per mantenere il tuo cappello pulito e privo di macchie di sudore.
Hai l'abitudine di indossare al volo un cappello prima di uscire per andare in palestra o incontrare gli amici? In tal caso, saprai per esperienza diretta quanto sudore può accumularsi nel tessuto. Ma la domanda è: come eliminare tutte quelle macchie di sudore dal cappello per evitare che si rovini?
Suggerimento: la lavatrice potrebbe non essere la soluzione migliore.
È meglio evitare di lavare i cappelli in lavatrice?
Potresti avere la tentazione di buttare in lavatrice il cappello macchiato di sudore insieme al resto del tuo outfit da allenamento, ma alcuni esperti del settore suggeriscono di non farlo.
Per esempio, Whirlpool, azienda che produce lavatrici, suggerisce di lavare a mano i cappelli anziché metterli in lavatrice. In questo modo, eviterai che si pieghino e di danneggiarne la struttura.
Tuttavia, un altro importante produttore di lavatrici, Maytag, afferma che tutto dipende dal tipo di cappello che hai bisogno di lavare. Per esempio, quelli realizzati in cotone, misto cotone, acrilica o mesh possono essere abbastanza resistenti da sopravvivere alla lavatrice, soprattutto se si sceglie un ciclo di lavaggio per delicati e con acqua fredda.
Suggerimento degli esperti: verifica le istruzioni di lavaggio sull'etichetta del cappello. Se decidi di lavare il cappello in lavatrice, segui queste istruzioni:
Controlla se nel cappello è presente un'etichetta con le istruzioni di lavaggio: in tal caso, la cosa migliore è seguire le indicazioni fornite.
Prepara una pasta detergente. In un recipiente piccolo, mescola mezza tazza di bicarbonato di sodio, un cucchiaio di sale e un cucchiaio di acqua ossigenata.
Scegli un punto nascosto del cappello per testare il detergente.
Se il tessuto non si è rovinato, applica delicatamente il detergente all'interno del cappello utilizzando una spazzola morbida, concentrandoti in particolare sulla fascia tergisudore.
Lascia in posa per circa 20 minuti.
Se possibile, immergi il cappello in acqua fredda pulita per rimuovere il detergente. Altrimenti, usa un panno umido.
Lascia asciugare all'aria. Per riportare il cappello alla sua forma originale, puoi posizionarlo su una ciotola capovolta o su un oggetto di foggia simile.
Come lavare il cappello a mano
Innanzitutto, verifica bene se il cappello ha un'etichetta con le istruzioni di lavaggio.
Prima di passare al lavaggio completo, strofina una piccola quantità di detergente o polvere antimacchia con acqua su una parte del cappello non visibile dall'esterno. Se il colore tende a stingere, usa solo acqua.
Presta particolare attenzione quando lavi un cappello vintage. Perché? Alcuni vecchi cappelli hanno strutture in cartone e non in plastica, come si usa oggi. Di solito la struttura di cartone è presente in tutti i cappelli realizzati prima del 1983. In tal caso, non immergere il cappello in acqua, ma limitati a pulirlo solo nei punti in cui è sporco.
Come lavare via il sudore da un cappello
Se hai stabilito di poter lavare il cappello non soltanto con acqua, attieniti a questa procedura:
Riempi un lavandino o un secchio con acqua fredda o tiepida. Quindi, versaci qualche goccia di detersivo da bucato o un cucchiaio di polvere antimacchia. Per salvaguardare il colore, evita di utilizzare detergenti con candeggina o sostituti della candeggina.
Immergi il cappello in acqua per circa 15 minuti.
Sciacqualo con acqua fredda o calda.
Asciugalo con cura utilizzando un asciugamano.
Riportalo alla forma originale. Posizionalo su una latta di caffè capovolta, una ciotola di piccole dimensioni o un altro contenitore che ricordi la forma di una testa.
Lascialo asciugare del tutto.
Fai particolare attenzione se devi pulire un cappello da baseball in lana. La lana è delicata ed è facile che perda la forma. Per pulire un cappello di lana, diluisci in acqua un detergente delicato apposito e strofina il cappello con delicatezza.
ARGOMENTO CORRELATO: Come lavare una felpa con cappuccio
Come eliminare macchie di sudore ostinate dal cappello
Supponiamo che tu non abbia lavato il cappello per un certo numero di allenamenti pesanti. Cosa devi fare?
Pulisci in modo mirato i punti più difficili utilizzando una maggiore quantità di detergente diluito in acqua.
Strofina le aree in questione con un vecchio spazzolino da denti o una piccola spazzola.
Lascia a bagno il cappello per alcune ore, controllando di tanto in tanto se ci siano punti che necessitano di maggiore attenzione, quindi risciacqualo con acqua fredda o tiepida e asciugalo con un asciugamano.
Rimodella il cappello indossandolo finché non è asciutto o collocandolo su un oggetto che richiami la forma della testa.
Per rimuovere macchie di sudore ostinate sul bordo interno, strofinale con shampoo per contrastare con maggiore efficacia i grassi di natura organica.
Come evitare la formazione di macchie di sudore sul cappello
Se desideri ridurre al minimo la routine di pulizia del tuo cappello, valuta la possibilità di spruzzare un idrorepellente.
Per rinfrescare il cappello, spargi un po' di bicarbonato sul lato interno e lascialo riposare per alcuni minuti. Scrolla via il bicarbonato prima indossare il cappello per andare in palestra, all'allenamento di softball o ovunque desideri andare.
Stai cercando nuovi cappelli, fasce o visiere da allenamento? Dai un'occhiata a Nike.com!