In che modo il recupero influisce sul sistema immunitario

Come funziona il sistema immunitario

Breve ripasso di biologia: il sistema immunitario è una complessa rete di cellule e proteine che funge da prima, nonché migliore, linea di difesa del corpo contro virus e batteri dannosi. Per rafforzarlo, è necessario concentrarsi su altre aree del benessere, in questo caso il recupero, che influiscono direttamente su tale rete.



"Un'attività fisica intensa e sfiancante, come un'ora di allenamento duro, ridurrà il numero e la funzionalità dei globuli bianchi per alcune ore", afferma Jimmy Bagley, PhD, professore associato di kinesiologia presso la San Francisco State University. Se non vai a mangiare al chiuso in un ristorante o non bevi dal frullato del tuo amico subito dopo, non è nulla di grave. Ma l'esercizio fisico intenso e frequente può avere un effetto cumulativo.



"Le persone che fanno troppo esercizio ad alta intensità, senza prendersi le adeguate giornate di riposo, tendono ad avere livelli cronicamente elevati di infiammazione", afferma Gregory Grosicki, PhD, professore associato di kinesiologia presso la Georgia Southern University. "L'infiammazione peggiora con l'aumentare delle sessioni di allenamento consecutive eseguite".