In che modo gli atleti possono superare il lutto della perdita di una persona cara

Sono davvero dispiaciuta per te. Hai subito una grave perdita.



Se sei quello che sei lo devi a tua madre, e questo include anche la tua passione per il tennis.



Spero che tu sappia che è del tutto normale soffrire per la sua perdita, così come è normale l'indolenza che provi oggi quando giochi, perché tutto è cambiato radicalmente. E il cambiamento, in genere, è difficile da accettare.



Anch'io due anni fa ho sofferto una grande perdita, sebbene diversa dalla tua. Ho avuto un aborto ed è stato molto difficile. Era una gravidanza in cui avevo riposto molte speranze. So che non è la stessa cosa, ma immagino che anche perdere un genitore da giovani possa farti perdere la speranza. Avevate fatto tanti progetti insieme e ora quella persona non c'è più.



Ma non se n'è andata del tutto, giusto? La porti ancora nel cuore e, in questo senso, sarà sempre al tuo fianco.





Anch'io sono madre, ho un bambino di cinque anni e una bimba appena nata, e posso dirti che se mai dovesse succedermi qualcosa, vorrei che loro andassero avanti. Quando pensi alla tua mamma, pensa a ciò che avrebbe voluto per te. Dalle tue parole capisco che adorava far parte del tuo mondo e guardarti giocare. Se è così, sfrutta questo ricordo per trovare la spinta e continuare a dare il meglio. Lascia che sia il tuo amore per lei ad alimentare la fiamma. Magari potresti onorarla mettendocela tutta per battere qualcuno. Penso che lei lo apprezzerebbe. Io credo in certe cose! Mettici tutto il cuore.



Potrebbe sembrarti strano, ma a volte mi capita di pensare a ciò che mia madre si aspetterebbe da me se non ci fosse più.



So che non le farebbe piacere se me ne stessi seduta in un angolo a piangere per lei. Non dico che non devi piangere, anzi! Io piangerei di sicuro. Ma se facessi solo quello, probabilmente il fantasma di mia madre farebbe scattare l'allarme antincendio di casa mia; sarebbe il suo modo di dirmi: "Adia, datti subito una mossa e vai avanti! Forza!".