Come far tornare come nuove le tue scarpe bianche

Per prima cosa, rimuovi i lacci dalle sneakers. È possibile lavarli a mano usando un sapone o un detergente delicato miscelato con acqua oppure infilarli in un sacco per bucato in mesh e lavarli con il ciclo delicato della lavatrice. È importante che si asciughino all'aria, perché il calore può deformare le punte in plastica.

Se le scarpe ancora non ritrovano il loro colore bianco, immergile nella candeggina. Indossando guanti, mescola tre cucchiai di candeggina in 3-4 litri di acqua. Infila i lacci in un sacco per bucato in mesh prima di immergerli nella soluzione e usa qualcosa di pesante per impedire al sacco di venire a galla. Lascia ammollo i lacci per cinque minuti, quindi lavali accuratamente a mano o nella lavatrice.