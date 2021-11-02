Come far tornare come nuove le tue scarpe bianche

L'acqua micellare è ideata per detergere la pelle, ma è abbastanza delicata per essere usata anche sulle scarpe in pelle. È realizzata con acqua purificata, idratanti e composti detergenti che formano micelle sferiche. Le micelle agiscono sullo sporco e sull'unto per allontanarli dalla superficie e lasciano le scarpe pulite e bianche. Funziona bene con pelle, suede e gomma.