Come far tornare come nuove le tue scarpe bianche

Consigli per far tornare le scarpe bianche come nuove
Cura dei prodotti
Non esiste niente di più bello dell'aprire la scatola di un nuovo paio di scarpe bianche. Tuttavia, sporcizia e detriti possono privarle presto della loro brillantezza. Ecco come riportarle all'aspetto originale.
Forniture
- Detersivo per bucato
- Perossido di idrogeno al 3%
- Bicarbonato di sodio
- Candeggina
- Carta igienica
- Succo di limone
- Aceto bianco
- Acqua micellare
- Giornale
Strumenti
- Panno bianco o spazzolino vecchio
- Sacco per bucato in mesh
- Gomma magica
- Guanti
Un paio di Air Force 1 bianche nuove di zecca è talmente immacolato che potresti non osare indossarlo per uscire. Ma un buon paio di sneakers è progettato per accompagnarti in ogni momento, dall'esplorazione della città alle avventure lontano dalla strada. Prima o poi graffi, sporcizia e macchie rovineranno il bianco perfetto delle tue scarpe, è inevitabile. E il colore dell'acqua sporca non è esattamente all'ultima moda.
Ma prima di correre a comprarne un altro paio, ci sono alcuni trucchi da provare a casa per riportare le scarpe bianche al loro splendore originale. Pulisci regolarmente le scarpe per evitare che la situazione peggiori e quando diventano particolarmente sporche, usa questi trucchi per rivitalizzarle.
Come ravvivare le scarpe bianche
Non importa se il problema è una leggera tinta grigiastra o un paio di sneakers che insospettabilmente una volta erano bianche, esistono alcuni metodi di pulizia casalinghi da provare per migliorare l'aspetto delle scarpe bianche. A seconda del tipo di sporco e dei materiali usati per realizzare la scarpa, alcuni possono essere più efficaci di altri. Per fortuna nessun metodo richiede grandi spese.
Come pulire le scarpe di tela
Anche se qualcuno consiglia di mettere le scarpe di tela in lavatrice, questo metodo di pulizia può provocare usura e strappi inutili e persino danneggiare la struttura della scarpa. Per stare sul sicuro, prova piuttosto uno dei metodi riportati di seguito. Puoi anche usare il dentifricio e un vecchio spazzolino per eliminare le macchie sulle suole delle scarpe.
1.Detersivo per bucato delicato
- Mescola una piccola quantità di detersivo per bucato delicato con acqua calda
- Immergi un panno bianco o uno spazzolino vecchio nell'acqua saponata e usalo per eliminare le macchie sulla tomaia
- Spazzola via lo sporco dall'intersuola e dalla suola della scarpa
- Usa un panno umido per risciacquare il sapone in eccesso
2.Bicarbonato di sodio e perossido di idrogeno
Il perossido di idrogeno al 3% non solo rimuove le macchie e ravviva i bianchi, ma disinfetta le scarpe da batteri, funghi e virus nocivi. È possibile preparare una pasta miscelando due parti di bicarbonato di sodio con una parte di perossido di idrogeno. Usa uno spazzolino vecchio per applicare la miscela alla suola e alle tomaia delle scarpe. Attendi 30 minuti prima di risciacquare oppure lascia asciugare al sole e spazzola via la pasta una volta che le scarpe sono asciutte.
3.Candeggina
Anche se non è consigliabile usarla su tessuti delicati come pelle o suede, la candeggina è efficace nel riportare le sneakers di tela al bianco brillante originale. Segui questi passaggi:
- Aggiungi un cucchiaio di candeggina a un quarto d'acqua e mescola
- Immergi una spazzola o un panno bianco nella miscela
- Strofina prima la tomaia e poi l'intersuola e la suola di ogni scarpa, con un movimento circolare
- Risciacqua o rimuovi il sapone in eccesso e lascia asciugare completamente
4.Carta igienica
Probabilmente non hai mai pensato di mummificare le scarpe con la carta igienica, eppure può essere un metodo sorprendentemente efficace per rimuovere le macchie. Disponi a strati i fogli di carta igienica imbevuti d'acqua sopra le scarpe, come fosse cartapesta, e lascia asciugare per 12 ore prima di rimuovere le strisce. Questo metodo può cancellare le macchie ostinate che spesso sfuggono alla pulizia.
5.Limone e luce del sole
Se tutto ciò che hai sotto mano è un limone nel frigorifero, puoi usarlo per sbiancare le macchie sulle scarpe. Basta mescolare un po' di succo di limone fresco con un po' d'acqua. Con una spazzola o un panno pulito, strofina la miscela sulle macchie con un movimento circolare. Poi lascia le scarpe alla luce del sole diretta per alcune ore prima di risciacquare la miscela con acqua fresca.
Come pulire le scarpe in pelle
Le scarpe in pelle richiedono un po' di più di attenzioni rispetto alle sneakers di tela, perché il materiale è delicato e se si bagna può sformarsi. Prima di iniziare, posiziona un tendiscarpe all'interno delle scarpe o riempile con fogli di giornale. Quindi applica un prodotto per la pulizia della pelle o prova uno dei metodi riportati di seguito.
1.Bicarbonato di sodio e aceto
Il bicarbonato di sodio e l'aceto sono efficaci nella rimozione di odori, macchie e batteri. Mischia un cucchiaio di bicarbonato di sodio con due di aceto bianco e una tazza d'acqua. Usa una spazzola o un panno per rimuovere delicatamente sporcizia e detriti. Questo metodo funziona anche sulle scarpe di tela.
2.Gomma magica
A volte, tutto ciò che serve per pulire un paio di scarpe in pelle di colore bianco è lo stesso strumento che si usa per rimuovere la sporcizia dalla vasca da bagno. Basta immergere la gomma magica in acqua e usarla per rimuovere le macchie dalla tomaia in pelle e dalla suola della scarpa.
3.Acqua micellare
L'acqua micellare è ideata per detergere la pelle, ma è abbastanza delicata per essere usata anche sulle scarpe in pelle. È realizzata con acqua purificata, idratanti e composti detergenti che formano micelle sferiche. Le micelle agiscono sullo sporco e sull'unto per allontanarli dalla superficie e lasciano le scarpe pulite e bianche. Funziona bene con pelle, suede e gomma.
Come pulire i lacci
Per prima cosa, rimuovi i lacci dalle sneakers. È possibile lavarli a mano usando un sapone o un detergente delicato miscelato con acqua oppure infilarli in un sacco per bucato in mesh e lavarli con il ciclo delicato della lavatrice. È importante che si asciughino all'aria, perché il calore può deformare le punte in plastica.
Se le scarpe ancora non ritrovano il loro colore bianco, immergile nella candeggina. Indossando guanti, mescola tre cucchiai di candeggina in 3-4 litri di acqua. Infila i lacci in un sacco per bucato in mesh prima di immergerli nella soluzione e usa qualcosa di pesante per impedire al sacco di venire a galla. Lascia ammollo i lacci per cinque minuti, quindi lavali accuratamente a mano o nella lavatrice.
Domande frequenti
Come si puliscono le scarpe in pelle bianca?
Per pulire le scarpe in pelle bianca, evita i prodotti chimici aggressivi e scegli piuttosto la miscela di bicarbonato di sodio e aceto oppure l'acqua micellare. Puoi anche usare una gomma magica per eliminare delicatamente le macchie dalla superficie delle scarpe.
Quando è il momento di sostituire le sneakers bianche?
Se hai provato ogni metodo di sbiancamento e le tue scarpe sono ancora sporche e ingrigite, potrebbe essere il momento di acquistarne un nuovo paio. In genere è consigliabile sostituire le scarpe ogni 500-800 chilometri, quindi se cammini e corri con il tuo fidato paio di scarpe da circa sei mesi, un nuovo paio potrebbe farti comodo a prescindere.