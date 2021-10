Cosa significa davvero vivere al meglio secondo la cofondatrice di AARMY Angela Manuel-Davis

Vivere la vita appieno non significa starsene tutto il giorno in spiaggia invece che in ufficio. Secondo Angela Manuel Davis, Chief Motivational Officer (proprio così!) e cofondatrice di AARMY, studio di ciclismo indoor e bootcamp, significa capire le motivazioni profonde che ci spingono a fare qualcosa e poi mettercela tutta. In questo episodio di Trained, Jaclyn Byrer ospita l'ex star dell'atletica leggera statunitense, che ci racconta come è passata da una certa soggezione verso il ciclismo ad annoverare tra i suoi allievi Jay-Z e Oprah, e in che modo, grazie ai consigli di suo padre, il suo corso oggi è conosciuto come "una cattedrale in bicicletta". Ci spiega inoltre perché il senso di responsabilità e le affermazioni sono così importanti, come creare un'atmosfera da lezioni di gruppo a casa e come ricaricare le energie. In altre parole, come vivere la vita che meritiamo.