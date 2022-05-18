Come praticare la gratitudine e la gentilezza secondo Tunde Oyeneyin

Per Tunde Oyeneyin, la reputazione di icona del fitness ha richiesto ben 36 anni di continuo perfezionamento. Una vita e una carriera fatta di alti e bassi per questa personal trainer e istruttrice di ciclismo, che in questo episodio ci parlerà del suo percorso. Ci racconterà di come la perdita della madre l'abbia aiutata ad acquisire una maggiore consapevolezza di se stessa, del perché l'insicurezza sia un catalizzatore per il cambiamento e di come le opportunità mancate possano guidarti nella giusta direzione. La sua è una storia di gratitudine, delicatezza e realizzazione dei propri sogni.