Il calciatore di Città del Messico Alan Landeros perfeziona le sue capacità

Non esiste un modo sbagliato di scoprire la passione per uno sport. Alan Landeros, studente ventenne di Città del Messico, si è imbattuto per caso nello street soccer navigando in rete, ed è rimasto impressionato dalle doti di inventiva dei suoi giocatori. Rispetto al calcio tradizionale, lo street soccer è più simile al calcetto: si segnano più reti e si gioca in spazi più ristretti. È un gioco incentrato soprattutto sulle abilità di controllo di palla, sulle doti individuali e sulla rapidità di reazione. I giocatori come Alan trascorrono ore a sviluppare una serie di schemi che, concatenati tra loro, compongono la strategia di gioco da mettere in atto nelle sfide locali contro altri calciatori. Più che un gioco, per Alan è una forma di espressione personale.



Lo incontriamo nel suo luogo preferito, presso il parco Axomiatla, dove di solito affina il suo impressionante repertorio. Durante una breve pausa, Alan ci parla della sua community locale di street soccer e di come questo sport lo aiuti a esprimere la sua creatività.