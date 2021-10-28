Il calciatore di Città del Messico Alan Landeros perfeziona le sue capacità

A volte le idee arrivano da sole in un momento qualsiasi della giornata, altre volte guardando i miei vecchi video, ma preferisco prendermi il tempo per provare i nuovi trick in allenamento, soprattutto se sono difficili. Ho avuto qualche incidente, in passato, proprio per aver provato qualcosa di nuovo senza studiarlo prima. Una volta ho avuto un infortunio al ginocchio così grave che mi ha impedito di allenarmi per quattro mesi. Una volta ristabilito, ho notato che avevo paura di provare cose nuove perché non volevo infortunarmi di nuovo; ma questo non faceva che peggiorare le cose, perché ero sempre nello stesso punto e stavo perdendo la motivazione. Ora cerco di fare attenzione il più possibile, ma alla fine prendo ancora i miei rischi. Se cado, pazienza. Ma non voglio fermarmi dove sono.