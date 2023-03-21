Quattro benefici del porridge per la salute, secondo dietologi certificati

Il porridge aiuta a ridurre ulteriormente i fattori di rischio associati alle patologie cardiovascolari.

A tal merito, uno studio pubblicato sulla rivista Stroke dell'American Heart Association ha analizzato le abitudini alimentari di uomini e donne danesi di età compresa tra i 50 e i 64 anni per 13 anni. Dalla ricerca è emerso che chi una volta alla settimana aveva sostituito una colazione a base di uova e pane bianco con del porridge presentava un rischio di ictus più basso rispetto a chi non lo aveva fatto. Inoltre, chi lo aveva preferito alle uova e pane tostato una volta alla settimana riportava un minore rischio di emorragia cerebrale (quando un vaso che porta il sangue al cervello si rompe e sanguina).

Un ulteriore studio condotto in Danimarca, e pubblicato nel 2018 in un numero del The Journal of Nutrition, ha dimostrato che esiste un legame tra il consumo di cereali integrali e un minore rischio di diabete. Dopo aver analizzato le abitudini alimentari e i dati sanitari di 55.400 individui durante 15 anni, lo studio ha rivelato che coloro che avevano consumato ogni giorno almeno 50 grammi di prodotti a base di cereali integrali (compresa l'avena) avevano meno probabilità di sviluppare il diabete di tipo 2 rispetto a chi ne aveva mangiato una quantità notevolmente inferiore su base giornaliera. Più precisamente, gli uomini e le donne che avevano consumato almeno 50 grammi di cereali integrali al giorno presentavano rispettivamente il 34% e il 22% di rischio in meno.

"Inoltre, le fibre presenti nel porridge possono aiutare a ridurre i livelli di glucosio e insulina nel sangue dopo i pasti", afferma Palinski-Wade. Questo aspetto è molto importante poiché la presenza prolungata di elevati livelli di glucosio o insulina nel sangue può favorire l'insulino-resistenza (condizione in cui le cellule smettono di reagire all'insulina), un precursore del prediabete e del diabete di tipo 2.

Infatti, è da oltre 25 anni che su autorizzazione della Food and Drug Administration le etichette degli alimenti possono indicare l'associazione tra le fibre solubili dell'avena integrale con un minore rischio di malattie coronariche.