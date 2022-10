Come ottenere risposte reali online, secondo l'autrice Safiya Noble

La verità è là fuori. Ma potremmo non trovarla in 0,03 secondi, come si aspetta oggi la maggior parte delle persone, secondo quanto afferma Safiya Noble, PhD, professoressa associata di studi dell'informazione presso la UCLA. In questo episodio di "Trained", l'autrice di "Algorithms of Oppression" parla con Ryan Flaherty, Senior Director of Performance di Nike, di come le aziende Big Tech e gli inserzionisti online manipolino i risultati delle ricerche per aumentare i propri profitti e ridurre la nostra soglia di attenzione, oltre che gli effetti che tali cambiamenti hanno sulla nostra società. Inoltre, l'autrice condivide come alcuni tipi di informazioni non vengono comunicate su internet e perché è così importante per noi essere consapevoli degli ingredienti della nostra dieta digitale. La tentazione di preferire l'intelligenza artificiale alla vita vera è sempre in agguato, ma i consigli di Noble possono aiutarci ad apportare qualche semplice cambiamento alle nostre abitudini quotidiane.