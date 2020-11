Come fare auto-nudging per aggiungere i tuoi obiettivi

Questo è solo un esempio del modo sottile ma strategico in cui veniamo persuasi, un fenomeno che gli esperti chiamano "nudging", e spinti di frequente a compiere una particolare scelta, buona o cattiva, senza nemmeno rendercene conto. Ma possiamo decidere anche da soli come prendere decisioni più sane e proattive.



"L'auto-nudging (spinta gentile) è un modo per rendersi conto di quanto spesso cose sorprendentemente piccole influiscano sul nostro comportamento, in modo da poter riprendere il controllo", afferma Samuli Reijula, docente di filosofia teoretica dell'Università di Helsinki in Finlandia. Non si tratta di rigido self-control o restrizioni, spiega Reijula, co-autore di un recente studio su questo concetto pubblicato su "Behavioural Public Policy". Si tratta di rendere più semplici le cose che si desidera fare e più difficili le altre, aggiungendo e rimuovendo attrito in base alle necessità, afferma.



"Evitare le tentazioni basandosi sulla pura forza di volontà può essere estenuante", afferma Reijula. Quando siamo in balia di impulsi contrastanti, come mangiare caramelle perché sono buone ed evitarle per non assumere troppi zuccheri, non sempre agiamo nel nostro interesse. (Per non parlare del fatto che rischiamo di sprecare una grande quantità di energie interiori mentre ponderiamo la decisione). "Abbiamo il potere di pensare e pianificare in anticipo, per evitare inutili difficoltà e prepararci al successo", afferma Reijula.