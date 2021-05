Raggiungi i tuoi obiettivi con i consigli di training mentale dell'atleta Chandler Smith

La star del CrossFit Chandler Smith sembra avere tutto: la forza e la mentalità per mettersi alla prova, e la moralità per sfidare lo status quo parlando apertamente di uguaglianza nel suo sport. Ma questo non significa che l'ex soldato dell'esercito degli Stati Uniti (a partire da quest'anno!) non abbia dei punti deboli come tutti noi. In questo episodio di "Trained", l'atleta nero al primo posto nella classifica mondiale di CrossFit si unisce a Ryan Flaherty, Senior Director of Performance di Nike, per dare inizio alla stagione 8. Ci rivela i suoi cibi spazzatura preferiti, il suo segreto per mantenere la calma sotto pressione e i suoi consigli per esprimere il nostro potenziale nello sport e nella vita.