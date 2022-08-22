Sette accessori protettivi Nike per il football americano da acquistare ora

Nel football americano, placcaggi, sack e altre forme di contatto fisico sono parte del gioco quanto le prese, gli scatti in avanti e i lanci. Ecco perché è importante che i giocatori indossino accessori di protezione che aiutino a garantirne la sicurezza in campo, in modo che possano effettuare le azioni di gioco senza alcun timore.

Dai paradenti agli indumenti imbottiti, ecco i migliori accessori di protezione per il football americano.