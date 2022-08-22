Sette accessori protettivi Nike per il football americano da acquistare ora

Accessori di protezione essenziali per il football americano da acquistare in questa stagione
Guida all'acquisto
Con questi accessori di protezione per il football americano Nike, puoi placcare e piazzare sack in totale sicurezza.
Nel football americano, placcaggi, sack e altre forme di contatto fisico sono parte del gioco quanto le prese, gli scatti in avanti e i lanci. Ecco perché è importante che i giocatori indossino accessori di protezione che aiutino a garantirne la sicurezza in campo, in modo che possano effettuare le azioni di gioco senza alcun timore.
Dai paradenti agli indumenti imbottiti, ecco i migliori accessori di protezione per il football americano.
Paradenti
Un paradenti è un requisito per la maggior parte dei campionati di football americano, e a buona ragione. Secondo l'American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD), i paradenti riducono il rischio di lesioni orali tra i giovani giocatori durante le partite e gli allenamenti.
I paradenti Nike offrono canali di respirazione liberi per il massimo apporto di ossigeno, oltre a un laccio a sgancio rapido per parlare liberamente con i compagni di squadra della logistica di una giocata dell'ultimo secondo.
Maniche e fasce per braccia
Durante una partita, le maniche e le fasce per braccia Nike sono funzionali per due motivi. Prima di tutto, applicano compressione su alcune delle articolazioni più sollecitate durante il gioco, come i gomiti. In più, molte maniche Nike dispongono anche di scudi protettivi in plastica, che danno agli atleti la sicurezza necessaria per effettuare azioni di gioco con forza e intensità.
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Guanti
Oltre a favorire piena aderenza e controllo sulla palla, un buon paio di guanti da football americano offre anche un elemento di protezione. I guanti possono proteggere gli atleti dalle intemperie e quando il gioco si fa duro.
I guanti Nike, inclusi i guanti Vapor Knit 3.0 in silicone e con fattura leggera per una maggiore traspirabilità, sono disponibili sia per adulti sia per bambini. Troverai anche i guanti Superbad con materiale Magnigrip aderente sui palmi per assicurare precisione nelle prese.
Protezioni per gli occhi
Quando si gioca, è importante avere una visione del campo ampia e accurata (soprattutto quando il sole abbaglia). Con cerniere che assorbono gli urti e un bordo smussato per bloccare riflessi e distorsioni della luce, Nike Vapor Eye Shield aiuta gli atleti ad avere una visuale chiara e nitida del campo, con il 100% di protezione da UVA/UVB.
Protezioni facciali isolanti
In una partita di football americano, proteggersi non significa solo indossare imbottiture, scudi e paradenti, ma anche ripararsi dalle intemperie. Il cappuccio Nike Pro Hyperwarm offre ai giocatori un ulteriore strato isolante quando si allenano e giocano con temperature fredde. Il cappuccio dal design aderente non ingombra sotto il casco, e può essere indossato anche da solo o convertito in scaldacollo.
Shorts imbottiti
Il football americano è principalmente un gioco di corsa e passaggi, ma se guardi una qualsiasi partita della National Football League (NFL) o amatoriale, vedrai che spesso i giocatori passano tanto tempo a terra quanto in piedi.
E a prescindere dal ruolo, un paio di shorts imbottiti e attillati può fare una differenza notevole in fatto di comfort. Gli shorts Nike Pro HyperStrong presentano un'imbottitura in schiuma progettata per assorbire l'impatto di tackle e cadute, ma sono comunque abbastanza leggeri e traspiranti da non ostacolare il gioco.
Borse per accessori da football americano
Gli accessori per questo sport, compresi i dispositivi di protezione descritti sopra, tendono a essere molto ingombranti sia nello spogliatoio che nella borsa. In un borsone Nike avrai lo spazio per ogni accessorio di protezione indispensabile.
La borsa Nike Utility Power, ad esempio, ha una capienza fino a 51 litri, ma con una struttura resistente, varie cinghie regolabili e manici per trasportarla in comdità.
Testo di Julia Sullivan, personal trainer certificata ACE