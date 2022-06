A contatto con la natura: correre per creare un collegamento con la cultura e la comunità

Theland ha già un pubblico che lo segue con cui condivide la sua storia e che amplifica ulteriormente la sua voce, la sua comunità e le cause alle quali si dedica. Informa i suoi 450.000 follower sui social media riguardo alla cultura e la storia indigene. "Uno dei miei video ha quasi 5 milioni di visualizzazioni, e ci sono solo io che parlo dell'importanza e del significato che hanno le trecce per i ragazzi", racconta Theland. In molte culture indigene, i ragazzi e gli uomini portavano per tradizione i capelli lunghi, ed esiste un movimento in forte crescita per rivendicare questa usanza. In altri video indossa il suo tradizionale abito da powwow.

"Sono molto felice di poter ballare in modo positivo per le persone e mostrare il mio abito tradizionale", afferma Theland, e prosegue: "Sono anche grato di poter mostrare alle persone che siamo forti e resilienti nonostante tutto ciò che abbiamo subito in passato".