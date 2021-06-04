A contatto con la natura: correre per creare un collegamento con la cultura e la comunità

Theland Kicknosway: sport e comunità
Cultura
Incontra questo atleta, ballerino e attivista indigeno di 17 anni che usa il movimento per entrare in contatto con la propria cultura d'origine e trasmetterla agli altri.
"A contatto con la natura" è una serie dedicata agli atleti e alle atlete che riscoprono il proprio legame ed equilibrio con la natura.
Theland Kicknosway si muove in modo ritmico. È una sensazione, un'energia, un'espressione che lo accompagna da quasi tutta la vita. Balla intorno ai tamburi della sua tribù per celebrare e onorare le tradizioni indigene. Corre lungo le strade che circondano la sua comunità per promuovere uno stile di vita salutare e mettere in evidenza i problemi principali che deve affrontare il suo popolo. Per lui, i movimenti del suo corpo sono al servizio di uno scopo più grande. "Quando ballo, ma anche quando corro, avverto un'energia spirituale e un forte legame con la terra", afferma Theland.
Theland balla con il suo abito tradizionale nei boschi del Mer Bleue Bog. "Quando ballo, ma anche quando corro, avverto un'energia spirituale e un forte legame con la terra", afferma Theland.
A soli 17 anni, Theland è un nativo Cree e Potawatomi delle First Nations che vive a Ottawa, in Canada, ed è runner da molto tempo, ballerino nei powwow, cantante e sostenitore di fama nazionale delle cause indigene, oltre che maturando alla scuola superiore. La sua motivazione per tutto ciò che fa è chiara. "Lo faccio nella speranza di diffondere la conoscenza negli altri", afferma Theland, che ha un notevole seguito sui social media.
Theland sostiene di aver cominciato a correre non appena ha imparato a camminare. Inizialmente, si trattava di liberare l'energia che aveva da ragazzino. Poi, in terza elementare, ha iniziato a prendere la corsa sul serio partecipando alle gare di corsa campestre e atletica leggera. Ora, come avviene per molti runner, si tratta di trovare la concentrazione.
Theland rimane in piedi tra gli alberi lungo il sentiero del Mer Bleue Bog. "Ciò che conta per le nostre comunità è fare in modo di sensibilizzare le persone anche su uno stile di vita salutare", sostiene Theland.
"La corsa arresta temporaneamente lo stress e l'ansia, a patto che ti assicuri di fare ogni passo e correre con il vento e di sentire tutto ciò che ti circonda", spiega Theland, e prosegue: "Questa mattina, quando sono andato a correre, ho potuto sentire gli uccelli cantare ed è stato davvero bello poter uscire all'aperto e vedere quante cose belle ci sono al mondo".
Oggi, la corsa serve a uno scopo superiore, per lui e per la sua comunità indigena. A partire dal 2015, Theland ha intrapreso un'epica corsa annuale di oltre 120 km nel corso di quattro-sei giorni, per sensibilizzare le persone sulla questione MMIWG2S, che sta per donne, ragazze e persone indigene con due spiriti (un termine panindigeno per le persone che si identificano con la comunità LGBTQIA+) scomparse e assassinate, oltre a raccogliere fondi per sostenere i figli e i parenti che lasciano.
Secondo Theland, correre significa "usare quell'elemento, quel dono della corsa e quell'energia per qualcosa di positivo".
Theland si assicura di piantare regolarmente i piedi sul terreno, in mezzo alla natura, in modo ben saldo. "Lo faccio nella speranza di diffondere la conoscenza negli altri, e ispirare le persone con il nostro stile di vita, e questo è un aspetto positivo", afferma Theland.
Theland ha iniziato a farsi delle domande sui figli di MMIWG2S quando aveva 9 anni. "Crescendo, ho partecipato alle veglie durante le quali cantavo delle canzoni", ricorda Theland, e aggiunge: "E alla fine mi chiedevo: 'Dove sono finiti questi bambini e cosa succederà?'. Da ragazzo, mi prendevo cura degli altri giovani".
Sua zia Bridget è co-fondatrice di un'organizzazione no-profit che aiuta i parenti delle vittime di omicidio. Così Theland, ispirato da altri atleti che hanno usato lo sport come mezzo di sensibilizzazione, ha avuto un'idea. "Mi sono detto: 'Voglio attraversare il Canada di corsa'. Mia madre ha risposto subito: 'Wow! Vacci piano, il Canada è bello grande'. Quindi ho ribattuto: 'Ok, allora attraverserò l'Ontario in bici, farò questo e quello'. E poi è scaturita l'idea di chiedere a zia Bridget: 'Posso correre per la tua organizzazione?'".
Nel corso degli anni, si sono uniti sempre più amici e famigliari. Ora, Theland sta pianificando la prima corsa per la causa a livello nazionale. "È sicuramente un evento impegnativo da organizzare, ma con l'aiuto e la passione della nostra gente riusciremo a farcela", afferma Theland. Attualmente si sta occupando dei percorsi e del clima nella speranza di correre da Vancouver a Ottawa nell'estate del 2021. Si tratta di un'ardua escursione attraverso le Montagne Rocciose e le vaste praterie occidentali, fino al selvaggio scudo canadese, un'estesa zona ricoperta di roccia precambriana esposta.
Theland cammina tra le piante del Mer Bleue Bog e riflette sul suo viaggio spirituale e culturale.
Restare in forma e adottare una dieta salutare sono abitudini fondamentali della routine quotidiana di Theland. Per allenarsi per quella che è essenzialmente una serie di maratone consecutive, alterna giornate di corsa e di ciclismo. "Bisogna cercare di uscire all'aperto ogni giorno, assicurarsi di mangiare bene e prepararsi nel modo migliore", spiega Theland. Spesso si allena con gli amici e accoglie chiunque si unisca a lui in alcune, o in tutte, le sue corse annuali.
Attribuisce ai suoi genitori il merito di avergli instillato fin da piccolo un forte senso di identità e cultura. La madre Elaine fa parte della comunità Peter Ballantyne Cree Nation e Swampy Cree del Saskatchewan settentrionale, mentre il padre Vince appartiene alla comunità Potawatomi di Walpole Island First Nation (nota anche come Bkejwanong) dell'Ontario meridionale.
Come la corsa, il rapporto di Theland con la sua cultura è legato al rispetto della natura.
Theland canta una canzone con il suo tamburello per ringraziare e onorare il fiume Rideau. "Quando canto o suono il tamburo, oppure ogni volta che avverto quell'energia spirituale mi sento unico. Mi sento a casa", sostiene Theland.
"La corsa arresta temporaneamente lo stress e l'ansia, a patto che ti assicuri di fare ogni passo e correre con il vento…"
Theland si è impegnato a partecipare e a ballare in occasione dei powwow, celebrazioni culturali diffuse in molte comunità indigene. I ballerini indossano coloratissimi abiti tradizionali ed eseguono diversi stili di danza su canzoni che uniscono tradizione e contemporaneità. Fin da bambino, Theland ha ballato ai powwow in tutto l'Ontario e il Québec. In effetti, lui e i suoi genitori sono soliti fare il cosiddetto "sentiero dei powwow", una serie di eventi culturali ai quali gli indigeni partecipano nei fine settimana durante tutto l'anno.
"Personalmente, continuerò a rimanere forte grazie alla mia cultura", afferma Theland. "Sono molto orgoglioso del sapere che custodisco. Lo porterò con me nel modo giusto e, in futuro, lo trasmetterò ai miei figli e ai miei nipoti".
Il padre Vince fa una treccia a Theland nel cortile della loro casa di Ottawa. "È importante per me sensibilizzare le persone, portare la mia lunga treccia e mostrarla con orgoglio, soprattutto ai ragazzi e agli uomini della nostra comunità… è fondamentale che abbiano qualcuno al quale fare riferimento", afferma Theland, e conclude: "Spero di aver ispirato gli altri a fare lo stesso".
Theland ha già un pubblico che lo segue con cui condivide la sua storia e che amplifica ulteriormente la sua voce, la sua comunità e le cause alle quali si dedica. Informa i suoi 450.000 follower sui social media riguardo alla cultura e la storia indigene. "Uno dei miei video ha quasi 5 milioni di visualizzazioni, e ci sono solo io che parlo dell'importanza e del significato che hanno le trecce per i ragazzi", racconta Theland. In molte culture indigene, i ragazzi e gli uomini portavano per tradizione i capelli lunghi, ed esiste un movimento in forte crescita per rivendicare questa usanza. In altri video indossa il suo tradizionale abito da powwow.
"Sono molto felice di poter ballare in modo positivo per le persone e mostrare il mio abito tradizionale", afferma Theland, e prosegue: "Sono anche grato di poter mostrare alle persone che siamo forti e resilienti nonostante tutto ciò che abbiamo subito in passato".
"Direi che cantavo e ballavo prima ancora di nascere", dichiara Theland, orgoglioso del suo abito tradizionale.
Uno dei suoi outfit preferiti per ballare in cerchio è realizzato in un tessuto luccicante e colorato acquistato in un mercato powwow. Una zia lo ha aiutato a creare l'indumento, che si abbina perfettamente ai brillanti cerchi al LED acquistati online. "Che io sappia, la danza in cerchio deriva dal popolo Hopi, in Arizona", spiega Theland, e continua: "È una danza che narra delle storie. Quando intrecci [i cerchi] insieme, crei diverse immagini della natura e di diversi esseri che puoi vedere nel creato".
In casa di Theland ci sono articoli tradizionali come tamburi e shaker, nonché piante medicinali come l'erba dolce e la salvia. Lui afferma che questi preziosi oggetti e l'energia all'interno della sua casa lo aiutano a mantenere la concentrazione, il che è fondamentale dal momento che sta frequentando il suo ultimo anno scolastico.
Da fuori, la forza della corsa e della danza è tanto tangibile e potente quanto l'equilibrio che riesce a mantenere in ogni sua attività. "Quando canto o suono il tamburo, oppure ogni volta che avverto quell'energia spirituale mi sento unico", afferma Theland, e conclude: "Mi sento a casa".
Testo: Waubgeshig Rice
Fotografie: Karen Joyner
Report: settembre 2020