A contatto con la natura: donne in immersione

Appena due anni fa, Mariam ha deciso per sfizio di ottenere la certificazione mentre era in vacanza in Australia. "Il percorso è stato impegnativo", afferma ricordando i quattro giorni intensi di teoria e pratica in piscina prima delle effettive immersioni. "Ma non puoi fare a meno di sentirti davvero realizzata dopo".



La passione di Mariam per l'acqua è nel suo DNA. Fa risalire le sue origini a una lunga discendenza di sub kuwaitiani che recuperavano perle preziose per venderle ai commercianti. "Trattenevano il respiro per cinque minuti alla volta senza maschera e boccaglio", dice. "Io sono in grado di rimanere sott'acqua dieci volte tanto, ma sento ancora quella connessione. Hanno potuto esplorare lo stesso fondale che vedo io ora".