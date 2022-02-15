Aucune route ne mène à Gspon, et aucune voiture n'y circule. Pour atteindre ce minuscule hameau des Alpes suisses perché à 1 890 m, près de la station de ski de Zermatt et du profil acéré du Mont Cervin, il vous faudra emprunter un téléphérique aux cabines rouge et blanc depuis la ville de Stalden. Dans ce village alpin, la communauté ne se retrouve pas sur les pistes de ski ou les chemins de randonnée, mais sur un terrain de football : celui du Ottmar Hitzfeld Gspon Arena, le stade le plus haut d'Europe.